NJUJORK

Krvavi pohod na Menhetnu: Ubijene četiri osobe, među njima i policajac

Dž. R.

29.7.2025

U pucnjavi u soliteru na Menhetnu ubijene su četiri osobe, a među njima je i jedan policajac. Naoružani napadač, koji je identifikovan kao Shane Tamura (Šejn Tamura) iz Las Vegasa, počinio je samoubistvo nakon krvavog pohoda.

Žrtve zločina

Prema prvim informacijama, Tamura je upao u zgradu u kojoj se nalazi sjedište brojnih kompanija poput Blackstone asset management i NFL i ispalio više hitaca.

Među ubijenima je i Didarul Islam, 36 godina, policajac Policijske uprave Njujorka, koji je bio imigrant iz Bangladeša. Bio je otac dvoje djece, a njegova supruga je trudna sa njihovim trećim djetetom.

Prema navodima policije, u pucnjavi su stradali i jedan muškarac i žena, čiji identitet još nije saopšten. Četvrta žrtva pronađena je mrtva na 33. spratu zgrade na adresi Park avenija 345.

Kako se navodi, četvoro ljudi je ranjeno i oni su hospitalizovani. Prema prvim informacijama, zadobili su lakše povrede dok su pokušavali da pobjegnu sa mjesta zločina.

Nadzorne kamere

Iz policije je saopšteno da snimak nadzorne kamere pokazuje Tamuru kako izlazi iz crnog BMW-a prije nego što kreće ka zgradi noseći pušku M4. On potom ulazi u predvorje zgrade, skreće desno i otvara vatru na policajca.

Zatim puca u ženu koja se sklonila iza stuba i nastavlja kroz predvorje, ispaljujući rafale.

- Probija se do liftova gdje puca u radnika obezbjeđenja koji se sklonio iza stola obezbjeđenja - naveli su iz policije.

Tamura je potom pozvao lift koji se otvorio u predvorju.

- Žena izlazi iz tog lifta i on joj dozvoljava da prođe pored njega nepovrijeđena. On se penje na 33. sprat i počinje da hoda po spratu pucajući dok se kreće. Jedna osoba je pogođena i ubijena na tom spratu - naveli su iz policije.

Tamura je nakon toga izvršio samoubistvo, pucajući sebi u grudi.

Policija navodi da su lijekovi koji su prepisani Tamuri kasnije pronađeni u BMW-u koji je vozio. Navodno je u pitanju mladić sa historijom psihičkih bolesti.

