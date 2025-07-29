Krvavi pohod na Menhetnu: Ubijene četiri osobe, među njima i policajac

U pucnjavi u soliteru na Menhetnu ubijene su četiri osobe, a među njima je i jedan policajac. Naoružani napadač, koji je identifikovan kao Shane Tamura (Šejn Tamura) iz Las Vegasa, počinio je samoubistvo nakon krvavog pohoda.

Žrtve zločina

Prema prvim informacijama, Tamura je upao u zgradu u kojoj se nalazi sjedište brojnih kompanija poput Blackstone asset management i NFL i ispalio više hitaca.

Među ubijenima je i Didarul Islam, 36 godina, policajac Policijske uprave Njujorka, koji je bio imigrant iz Bangladeša. Bio je otac dvoje djece, a njegova supruga je trudna sa njihovim trećim djetetom.

Prema navodima policije, u pucnjavi su stradali i jedan muškarac i žena, čiji identitet još nije saopšten. Četvrta žrtva pronađena je mrtva na 33. spratu zgrade na adresi Park avenija 345.

Kako se navodi, četvoro ljudi je ranjeno i oni su hospitalizovani. Prema prvim informacijama, zadobili su lakše povrede dok su pokušavali da pobjegnu sa mjesta zločina.