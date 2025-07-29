Masovni ubica iz Njujorka ostavio oproštajno pismo nakon krvavog pohoda

Napadač Šejn Devon Tamura (Shane) koji je ubio četiri osobe u Njujorku, ostavio je oproštajno pismo u kojem je tvrdio da pati od hronične traumatske encefalopatije (CTE). U pismu je naveo da traži da se njegov mozak analizira nakon smrti, prenio je CNN.

- Terry Long i američki fudbal su mi dali CTE i zbog toga sam popio litre antifriza. Ne možete se boriti protiv NFL-a, zgazit će vas - napisao je u pismu.

Inače, Teri Long (Terry Long) je bivši igrač Pittsburgh Steelersa koji je bio dijagnosticiran s CTE-om, te je počinio samoubistvo 2005. godine.

- Molim vas, proučite moj mozak. Žao mi je. Recite da mi je žao zbog svega - dodao je Tamura u oproštajnoj poruci.

Kako piše CNN, Tamura je u mladosti bio igrač američkog fudbala, što dodatno podupire njegovu tvrdnju da je obolio od CTE-a, bolesti koja je najčešće povezana s višekratnim udarcima u glavu kod sportista, čak i bez zabilježenih potresa mozga.