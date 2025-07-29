Republikanac prijeti Rusima: Uskoro ćete shvatiti da Bajden više nije predsjednik

Američki senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) upozorio je danas Rusiju i njezine trgovinske partnere da predsjednik Donald Trump ozbiljno namjerava izvršiti pritisak na njih kako bi prekinuli rat u Ukrajini.

"Onima u Rusiji koji vjeruju da predsjednik Tramp ne misli ozbiljno u vezi s prekidom krvoprolića između Rusije i Ukrajine: Vi i vaši partneri uskoro ćete se teško prevariti. Uskoro ćete također vidjeti da Džo Bajden (Joe Biden) više nije predsjednik", rekao je, dodajući: "Sjednite za pregovarački stol."

Mislio je na bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, koji je u ponedjeljak napao Trampa, upozoravajući da pritisak američkog predsjednika na Kremlj zbog rata u Ukrajini riskira izazvati širi sukob, ne samo između Rusije i Ukrajine, već i između Rusije i SAD-a.

Medvedev je rekao da Tramp igra "igru ultimatuma" s Rusijom. "50 dana ili 10... Trebali biste zapamtiti dvije stvari: Rusija nije Izrael, čak ni Iran i svaki novi ultimatum je prijetnja i korak prema ratu. Ne između Rusije i Ukrajine, već s vlastitom zemljom. Nemojte ići putem Uspavanog Joea", poručio je.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Trump u ponedjeljak zaprijetio Rusiji sankcijama i sekundarnim tarifama ako ne završi rat u Ukrajini za "oko 10 ili 12 dana", puno ranije od prethodnog roka.

"Postavit ću novi rok, oko 10 ili 12 dana od danas. Nema razloga za čekanje. Bilo je 50 dana, htio sam biti velikodušan, ali ne vidimo nikakav napredak", rekao je Trump na konferenciji za novinare u Škotskoj.

Grejem, glasni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina i dugogodišnji ratni jastreb, prethodno je rekao da će se Kina, Indija i Brazil uskoro suočiti s posljedicama zbog nastavka kupnje nafte od Rusije i pomaganja Putinu u njegovu tekućem ratu u Ukrajini.