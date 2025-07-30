NA SKUPŠTINI UN-A

Premijer Malte potvrdio: Proglasit ćemo priznanje Palestine

Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku, naveo je Abela

Robert Abela.

A. O.

30.7.2025

Premijer Malte Robert Abela izjavio je da će ova država proglasiti priznanje Palestine tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru.

Ovime se Malta pridružuje Velikoj Britaniji i Francuskoj.

- Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku – naveo je Abela u objavi na Facebooku.

Vlada Malte bila je pod sve većim pritiskom iznutra da prizna palestinsku državu, a opozicija desnog centra sredinom jula također je pozvala na hitno priznanje. Mediteransko ostrvo EU ima historiju podrške palestinskim ciljevima i podržalo je napore za rješenje o dvije države.

Abela je prvi put najavio planove za priznavanje palestinske države u maju, rekavši da će se to dogoditi na konferenciji Ujedinjenih nacija u junu.

# PALESTINA
# MALTA
# ROBERT ABELA
