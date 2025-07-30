Premijer Malte potvrdio: Proglasit ćemo priznanje Palestine

Premijer Malte Robert Abela izjavio je da će ova država proglasiti priznanje Palestine tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru.

Ovime se Malta pridružuje Velikoj Britaniji i Francuskoj.

- Naš stav odražava našu posvećenost naporima za trajni mir na Bliskom istoku – naveo je Abela u objavi na Facebooku.

Vlada Malte bila je pod sve većim pritiskom iznutra da prizna palestinsku državu, a opozicija desnog centra sredinom jula također je pozvala na hitno priznanje. Mediteransko ostrvo EU ima historiju podrške palestinskim ciljevima i podržalo je napore za rješenje o dvije države.

Abela je prvi put najavio planove za priznavanje palestinske države u maju, rekavši da će se to dogoditi na konferenciji Ujedinjenih nacija u junu.