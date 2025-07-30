Žena na TikToku objavila da će "jahati cunami" na Havajima, pratitelji u šoku

Nakon snažnog potresa jačine 8.8 stepeni koji je pogodio područje u blizini ruskog poluotoka Kamčatke, izdana su brojna upozorenja na tsunami duž Pacifika, uključujući i Havaje. Dok su vlasti pozivale stanovništvo na evakuaciju, jedna žena s Havaja odlučila je sve to ignorisati na vrlo bizaran način.

Korisnica TikToka pod nadimkom @teh_aloha objavila je video kako pluta na splavu u moru, dok u pozadini svira vesela muzika. U opisu videa napisala je:

- Spremna sam izaći na more i jahati ovaj cunami, poželite mi sreću.