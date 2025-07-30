Žena na TikToku objavila da će "jahati cunami" na Havajima, pratitelji u šoku

Nakon snažnog potresa jačine 8.8 stepeni koji je pogodio područje u blizini ruskog poluotoka Kamčatke, izdana su brojna upozorenja na tsunami duž Pacifika, uključujući i Havaje. Dok su vlasti pozivale stanovništvo na evakuaciju, jedna žena s Havaja odlučila je sve to ignorisati na vrlo bizaran način.
Korisnica TikToka pod nadimkom @teh_aloha objavila je video kako pluta na splavu u moru, dok u pozadini svira vesela muzika. U opisu videa napisala je:
- Spremna sam izaći na more i jahati ovaj cunami, poželite mi sreću.
Video je izazvao snažne reakcije, od šoka do osuda i poziva na razum. Jedna korisnica je komentarisala:
- Curo, nije vrijeme za igranje Moane“, dok su drugi pisali: „Budi sigurna“, „Štedi bateriju telefona“, i „O moj Bože, tako si hrabra.“
Srećom, prema kasnijim komentarima, korisnica je živa i dobro, ali su stručnjaci apelovali da se ovakvo ponašanje ne ponavlja jer šalje opasnu poruku mladima na mrežama.
Američki stručnjak Dejv Snajder (Dave Snider) iz Nacionalnog centra za upozorenja na cunami pojasnio je da cunami nije samo jedan veliki val, već niz izuzetno snažnih valova koji se mogu pojavljivati satima.
- Cunami prelazi okean brzinom od stotine milja na sat. Čim dođu do obale, usporavaju, ali razorna snaga ostaje- izjavio je Snajder.
Iako je uzbuna na kraju smanjena, stručnjaci upozoravaju da se tsunami mora shvatati ozbiljno. „Viralnost“ na društvenim mrežama ne smije nadjačati zdrav razum i sigurnost.