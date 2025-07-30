Kremlj: Imuni smo na Trampove sankcije

Rusija je razvila “imunitet” na sankcije i ne strahuje od novih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), poručio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, reagujući na Trampov desetodnevni ultimatum Moskvi da pristane na nove mirovne pregovore ili će se suočiti s dodatnim sankcijama.

- Mi već živimo pod neviđenim sankcionim pritiskom. Ovaj režim traje godinama, i u tom smislu, naravno, razvijen je određeni imunitet- izjavio je Peskov, prenosi Reuters.

Tramp je postavio je Rusiji rok od deset dana da se uključi u mirovne pregovore u vezi s Ukrajinom, zaprijetivši dodatnim ekonomskim mjerama ako to ne učini. Njegova izjava izazvala je brojne reakcije u Vašingtonu, ali i u evropskim prijestolnicama, gdje se s oprezom gleda na njegov mogući politički povratak.

Peskov je dodao da Kremlj "prima k znanju" Trampove izjave, ali da se neće posebno osvrtati na njih dok se ne vidi kakve bi konkretne posljedice mogle uslijediti.

- Mi ne ulazimo u analizu svakog izrečenog komentara. Pratimo sve što se dešava, ali djelujemo na osnovu zvaničnih odluka- naglasio je Peskov.

Reuters podsjeća da se Rusija već godinama suočava sa sankcijama koje su joj nametnule Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zbog aneksije Krima, uloge u sukobu u istočnoj Ukrajini i, kasnije, invazije na Ukrajinu 2022. godine. Iako vlasti u Moskvi tvrde da je ruska ekonomija otporna, brojni nezavisni analitičari upozoravaju na dugoročne posljedice po industrijski razvoj, tehnologiju i životni standard.