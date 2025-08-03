U Rusiji eruptirao vulkan nakon 600 godina: Vjeruje se da je uzrok snažan zemljotres

Prvi put u 600 godina eruptirao je vulkan na Kamčatki, a vjeruje se da je ovo povezano sa zemljotresom koji se dogodio na istoku Rusije 30. jula ove godine.

Vulkan je eruptirao sinoć na poluostrvu Kamčatki koje je bilo epicentar zemljotresa jačine 8,8 stepeni Richterove skale koji je u srijedu izazvao upozorenja na cunami za Japan, dijelove SAD-a i Filipine.