U Rusiji eruptirao vulkan nakon 600 godina: Vjeruje se da je uzrok snažan zemljotres

Prvi put u 600 godina eruptirao je vulkan na Kamčatki, a vjeruje se da je ovo povezano sa zemljotresom koji se dogodio na istoku Rusije 30. jula ove godine.
Vulkan je eruptirao sinoć na poluostrvu Kamčatki koje je bilo epicentar zemljotresa jačine 8,8 stepeni Richterove skale koji je u srijedu izazvao upozorenja na cunami za Japan, dijelove SAD-a i Filipine.
- Ovo je prva historijski potvrđena erupcija vulkana Krašeninkov (Krasheninnikov) u 600 godina - rekla je Olga Girina, šefica tima za reagovanje na vulkansku erupciju Kamčatke.
Prema objavama na društvenim mrežama, radi se o pepelu visine pet do šest kilometara koji izlazi iz ovog vulkana.
Posljednji izljev lave ovog vulkana dogodio se otprilike 1463. godine i od tada nije poznata nijedna erupcija, navela je Girina na Telegram kanalu Instituta za vulkanologiju i seizmologiju.
Talasi cunamija su također mogući u ovoj oblasti.
- Očekivana visina talasa je mala, ali se ipak morate udaljiti od obale - saopćilo je rusko ministarstvo u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
Podsjetimo, Rusiju je i jutros pogodio zemljotres, a prema informacijama, jačina je bila 7 stepeni po Rihteru.