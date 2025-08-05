Pentagon smanjuje broj zaposlenih

Pentagon je u ponedjeljak objavio da će smanjiti broj zaposlenih u Centru za tehničke informacije odbrane (DTIC).

- Ova odluka eliminiše dupliranje funkcija i preusmjerit će DTIC na njegovu osnovnu zakonsku misiju upravljanja bibliotekom tehničkih informacija i poboljšanja korisničkog iskustva", rekao je glavni portparol Šon Parnel (Sean Parnell) u saopštenju.

Ovo će uštedjeti poreskim obveznicima preko 25 miliona dolara, a 40 "osoba od suštinskog značaja" će biti zadržano kako bi ispunili zakonsku misiju DTIC-a, dodao je.

- Ministarstvo ostaje posvećeno nastavku reformi i smanjenju birokratije - rekao je, bez dijeljenja daljnjih informacija o smanjenju.

DTIC je organizacija Ministarstva odbrane (DoD) koja služi kao centralno spremište za naučne, tehničke, inženjerske i poslovne informacije generirane iz istraživačkih i razvojnih napora finansiranih od strane DoD. Pruža pristup širokom spektru resursa, uključujući tehničke izvještaje, istraživačke projekte i druge relevantne informacije za podršku Ministarstvu odbrane i njegovim izvođačima radova.