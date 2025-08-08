Netanjahu: Njemačka nagrađuje Hamas

Premijer Benjamin Netanjahu optužio je Njemačku da "nagrađuje" Hamas svojom odlukom da obustavi izvoz oružja Izraelu, koje bi se moglo koristiti u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.

U saopćenju iz njegovog kabineta navedeno je da je Netanjahu u razgovoru s kancelarom Fridrihom Mercom u petak izrazio duboko razočaranje.

- Umjesto da podrži pravedni rat Izraela protiv Hamasa, koji je izveo najgori napad na Jevreje od Holokausta, Njemačka nagrađuje Hamasov terorizam embargom na oružje Izraelu - navedeno je u izjavi. Dodao je da je Netanjahu rekao Mercu kako cilj Izraela nije zauzimanje Gaze, već njeno oslobađanje od islamističkih militanata.

Odluka poslije najave nove izraelske ofanzive

Ove izjave uslijedile su svega nekoliko sati nakon što je izraelski sigurnosni kabinet odobrio pokretanje nove vojne ofanzive s ciljem preuzimanja potpune kontrole nad gradom Gazom.

Prema izraelskoj vladi, glavni ciljevi su razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizacija Pojasa Gaze i "izraelska sigurnosna kontrola u Pojasu Gaze".

Međutim, Merc je naglasio da će ta operacija otežati ostvarivanje izraelskih ciljeva. "U tim okolnostima, njemačka vlada neće odobriti nikakav izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze do daljnjeg", rekao je.

Njemačka zabrinuta zbog civila

Merc je također izjavio: "Njemačka vlada i dalje je duboko zabrinuta zbog kontinuirane patnje civilnog stanovništva u Pojasu Gaze."

Dodao je da s planiranom ofanzivom "izraelska vlada snosi još veću odgovornost nego ranije" za osiguravanje pomoći civilima na tom području.

Kancelar je naglasio da Izrael ima "pravo braniti se od terora Hamasa", ali je insistirao da oslobađanje talaca i pregovori o prekidu vatre ostanu glavni prioritet Njemačke.

Zaokret u njemačkoj politici

Njemačka je dosad odbijala ograničiti izvoz vojne opreme Izraelu tokom sukoba s Hamasom.

No, rastući međunarodni pritisak na Netanjahua da pristane na mirovni sporazum, usred zabrinutosti zbog povećanog broja poginulih i prijetnje glađu u Gazi, naveo je Mercovu vladu da pojača kritike na račun izraelske vojske.

Iako Berlin nije slijedio primjer Pariza i Londona u obećanju da će priznati palestinsku državu, ministar vanjskih poslova Johan Vadeful prošle sedmice je, tokom posjete Izraelu, upozorio Netanjahua da ne anektira Gazu ili Zapadnu obalu.

Njemačka vlada je posljednjih sedmica sve otvorenija u kritikama izraelskih akcija u Gazi, više puta tražeći od Jeruzalema da preduzme korake kako bi se poboljšala humanitarna situacija.

Do sada, međutim, Berlin nije uvodio ograničenja na izvoz oružja u Izrael.