Koje oružje Njemačka više neće slati u Izrael?

Nakon odluke Izraela o osvajanju Gaze njemački kancelar Merz ovog je petka objavio da Njemačka više neće isporučivati Izraelu vojnu opremu "koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze".

Merz je odluku donio nakon što je postalo očito kako Izrael sprema "još oštrije vojno djelovanje izraelske vojske u Pojasu Gaze". Planiranom ofenzivom izraelska vlada preuzima još veću odgovornost nego dosad za opskrbu civilnog stanovništva. Izraelska vlada mora omogućiti potpuni pristup humanitarnoj pomoći, i to i za organizacije UN-a i druge nevladine institucije, piše Deutsche Welle.

- Izrael mora nakon ispravnih poteza posljednjih dana i dalje temeljito i trajno poboljšavati humanitarnu situaciju u Gazi", rekao je Merz. Osim toga, njemačka vlada "hitno poziva izraelsku vladu da ne poduzima daljnje korake prema aneksiji Zapadne obale - rekao je njemački kancelar.

Izraelski premijer Benjamin Natanjahu (Netanyahu) optužio je Njemačku da je odlukom o djelomičnoj obustavi izvoza oružja "nagradila" Hamas. U priopćenju njegova ureda stoji da je u razgovoru s kancelarom Friedrichom Merzom izrazio razočaranje.

- Umjesto da podupire pravedni rat Izraela protiv Hamasa, koji je počinio najstrašniji napad na židovski narod od Holokausta, Njemačka nagrađuje terorizam Hamasa embargom na oružje za Izrael", navodi se u izjavi. Prema Netanjahuu, cilj Izraela nije preuzimanje Pojasa Gaze nego oslobađanje palestinskog područja od Hamasa i omogućavanje mirne vlasti - piše Deutsche Welle.

Šta zapravo Njemačka isporučuje Izraelu

Njemačka isporučuje Izraelu protuoklopno oružje i streljivo, koje se također može upotrijebiti u Gazi. U odgovoru njemačke vlade početkom jula na zastupničko pitanje stranke Ljevice navedeno je da su isporuke Izraelu obuhvaćale "između ostalog vatreno oružje, streljivo, dijelove oružja, posebnu opremu za kopnenu vojsku i mornaricu, elektroničku opremu te specijalna oklopna vozila". Izjava se odnosi na razdoblje od 7. oktobra 2023. do 13. maja 2025.

Vojna oprema nije dodatno specificirana. Navedene su razne tzv. pozicije izvoznih lista (A0001 do A0022) koje su prema Uredbi o vanjskoj trgovini dalje podijeljene u potkategorije.

U prošlosti je Njemačka isporučivala i podmornice koje se ne koriste u Gazi. Također, oružje koje bi se moglo koristiti za obranu od napada iz Irana ne bi bilo obuhvaćeno zabranom.

Općenito se može reći da je broj izvoznih dozvola za oružje nakon terorističkog napada Hamasa znatno porastao, a potom opet naglo pao. U razdoblju od 7. listopada 2023. do 13. svibnja 2025. njemačka vlada odobrila je izvoz oružja u Izrael u ukupnoj vrijednosti od više od 485 milijuna eura. Među njima su bila ručna i teško kalibarska oružja, streljivo, bombe, ali i zaštitna oprema, softver i elektronika.

Prema podacima njemačkog ministarstva gospodarstva, u 2024. godini Njemačka je odobrila isporuke oružja Izraelu u vrijednosti od 161 milijun eura. Od siječnja do ožujka 2025. odobreno je izvoza u vrijednosti od gotovo 28 milijuna eura.

Odakle Izrael dobija oružje?

Prema podacima mirovnog instituta SIPRI, Izrael je u razdoblju od 2019. do 2023. bio 15. najveći uvoznik oružja u svijetu. U tom razdoblju oružje je najviše dobivao iz SAD, Njemačke i Italije.

SAD su bile najveći isporučitelj s udjelom od 69 posto. Njemačka je imala udio od 30 posto – uglavnom u opskrbi izraelske mornarice. Italija je imala udio od 0,9 posto.

Šta znači odluka Merza?

Jedan stručnjak za isporuke oružja očekuje da će obustava njemačkog izvoza u Izrael imati tek "ograničen” učinak. Njemačke tvrtke isporučuju 30 posto izraelskog vojnog uvoza, rekao je Zain Hussain iz Međunarodnog instituta za mirovna istraživanja u Stockholmu, a većina toga odnosi se na opremu za mornaricu. „Njemačka se angažirala da opskrbi Izrael oružjem, posebno brodovima.”

Hussain je podsjetio na snažnu potporu Njemačke Izraelu i bliske odbrambene veze. Mali ratni brodovi tipa Sa’ar izrađeni u Njemačkoj, s naprednim radarom i topovima, a u sadašnjem ratu između Izraela i militantnog Hamasa gađali su ciljeve u Gazi, rekao je Hussain.

Smatra da je „velika stvar” to što Njemačka – jedan od najbližih izraelskih saveznika – priznaje da se ne osjeća ugodno zbog izraelskog djelovanja u Gazi.

"Ipak, mislim da to samo po sebi neće zaustaviti izraelske operacije u Gazi, a Izrael i dalje ima SAD kao predanog isporučitelja oružja”, rekao je.

Reakcije u Njemačkoj

Potpredsjednik vlade i ministar financija Lars Klingbeil (SPD) podržao je kancelara i smatra obustavu isporuka oružja "ispravnom odlukom”. Humanitarna patnja u Gazi, za koju izraelska vlada snosi veliku odgovornost, je nepodnošljiva. Šef SPD-a naglasio je da se ne smiju stvarati daljnje činjenice koje bi bile prepreka rješenju s dvije države, ni u Gazi ni na Zapadnoj obali.

- Državi Izrael pripada naša puna solidarnost, ali o greškama se mora govoriti - rekao je Klingbeil.

Kritike su stigle iz Središnjeg vijeća Židova i Njemačko-izraelskog društva (DIG). Predsjednik Središnjeg vijeća Josef Schuster rekao je da je riječ o "razočaravajućoj” odluci koja je u suprotnosti sa svim izjavama solidarnosti kancelara. DIG je odluku nazvao „poenom za Hamas u globalnom propagandnom ratu”.

Glasnogovornica za međunarodne odnose kluba Ljevice Lea Reisner odluku je nazvala „potezom koji je odavno trebao biti povučen” i zatražila daljnje mjere, uključujući obustavu Sporazuma o pridruživanju EU-a i priznanje Palestine.

Zelenima ovaj korak nije dovoljan. Predsjednica Zelenih Franziska Brantner izjavila je za agenciju dpa: "Kancelar Merz i njegov ministar vanjskih poslova Wadephul sada se moraju snažno zauzeti za politički proces. Sada je potreban ozbiljan pritisak za okončanje rata i humanitarne katastrofe, oslobađanje talaca te politička perspektiva", prenosi DW.