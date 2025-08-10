Dječaka (6) u Njemačkoj pregazilo vozilo Hitne pomoći

Dječak (6) poginuo je kada ga je pregazilo vozilo Hitne pomoći. Nesreća se dogodila u Njemačkoj, u Bad Suden-Alendorfu, malom gradu sa oko 8.100 stanovnika.

Nesreća se dogodila u subotu ispred jednog doma za stare.

Sve se odigralo oko 19.30 časova, nakon proslave koja je održana pored doma za stare, na ulici Rotenštajn. Dječak je trčao sa poljane gdje je bila proslava, ka ulazu u dom, koji je udaljen oko 100 metara, i tada se našao pravo ispred sanitetskog vozila koje je izlazilo sa parkinga.

Vozač sanitetskog vozila, star 41 godinu, nije uspio da zakoči ili izbjegne udarac. Vozilo je direktno udarilo dijete, koje je pri tom zadobilo teške povrede. Policijski komesar Jorg Šot izjavio je da je dječak odmah prebačen helikopterom hitne pomoći u bolnicu u Kaselu.

Ljekari su se satima borili za njegov život, ali nažalost bezuspješno. Oko ponoći policija je dobila tužnu vijest iz bolnice da je dječak preminuo usljed zadobijenih povreda.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti nesreće. U skladu sa procedurom, pokrenuta je istraga zbog sumnje na nepažnju koja je dovela do smrti djeteta, a u istragu je uključen i sudski vještak, potvrdio je Šot za "Bild", a prenosi "Atv".