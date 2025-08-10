Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"ZNAK NADE"

Vatikan pozdravlja mirovni sporazum Armenije i Azerbejdžana

Papa je izjavio da se nada da će novi sporazum između dvije zemlje doprinijeti stabilnom i trajnom miru na južnom Kavkazu

Papa Lav XIV. AP

Anadolija

10.8.2025

Papa Lav je u nedjelju pozdravio napredak ka miru između Azerbejdžana i Armenije nakon što su potpisali trilateralni mirovni plan sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), javlja Anadolu.

Na nedjeljnoj molitvi Angelus, papa Lav je pozdravio novi mirovni sporazum između dvije zemlje južnog Kavkaza, objavio je Vatican News.

Papa je sporazum između azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Aliyeva i armenskog premijera Nikola Pašinjana nazvao "znakom nade".

Njihova zajednička deklaracija je značajan korak naprijed i "svi se nadamo da će doprinijeti stabilnom i trajnom miru na južnom Kavkazu", rekao je.

U petak su lideri dvije zemlje potpisali zajedničku deklaraciju na trilateralnom samitu u Bijeloj kući zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Sporazum ima za cilj okončanje decenija sukoba, uz obaveze prekida neprijateljstava, ponovnog otvaranja transportnih ruta i normalizacije odnosa.

Armenija i Azerbejdžan su vodili niz prekograničnih ratova od kraja 1980-ih, uključujući i od 2020. godine, kada je Azerbejdžan oslobodio svoju teritoriju Karabah.

# VATIKAN
# AZERBEJDŽAN
# ARMENIJA
# PAPA LAV XIV
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.