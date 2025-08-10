Vatikan pozdravlja mirovni sporazum Armenije i Azerbejdžana

Papa Lav je u nedjelju pozdravio napredak ka miru između Azerbejdžana i Armenije nakon što su potpisali trilateralni mirovni plan sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), javlja Anadolu.

Na nedjeljnoj molitvi Angelus, papa Lav je pozdravio novi mirovni sporazum između dvije zemlje južnog Kavkaza, objavio je Vatican News.

Papa je sporazum između azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Aliyeva i armenskog premijera Nikola Pašinjana nazvao "znakom nade".

Njihova zajednička deklaracija je značajan korak naprijed i "svi se nadamo da će doprinijeti stabilnom i trajnom miru na južnom Kavkazu", rekao je.

U petak su lideri dvije zemlje potpisali zajedničku deklaraciju na trilateralnom samitu u Bijeloj kući zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Sporazum ima za cilj okončanje decenija sukoba, uz obaveze prekida neprijateljstava, ponovnog otvaranja transportnih ruta i normalizacije odnosa.

Armenija i Azerbejdžan su vodili niz prekograničnih ratova od kraja 1980-ih, uključujući i od 2020. godine, kada je Azerbejdžan oslobodio svoju teritoriju Karabah.