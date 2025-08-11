Španska političarka kritikovala SAD i EU zbog podrške Izraelu: Počiniteljima genocida treba tišina

Europarlamentarka, španska političarka i bivša ministrica Irene Montero oštro je kritikovala SAD i Evropsku uniju, za koje je navela da pružaju podršku Izraelu u zločinima koje čine u Gazi.

Ona se oglasila na X-u poručivši da Izrael planira potpunu okupaciju Gaze.

- Izrael će okupirati Gazu. Jučer su ubili Anasa Al-Šerifa (Al-Sherif) i još četiri novinara jer počiniteljima genocida treba tišina. Ne zaboravimo - u ovom istrebljenju, teroristička država Izrael je jednako neophodna kao i podrška i nekažnjivost koju pružaju vlade Evrope i SAD-a – navela je Montero.

Podsjetimo, novinar Al Jazeere Anas Al-Šerif (28) ubijen je zajedno s trojicom kolega u napadu Izraela. Na službenom X profilu ubijenog novinara Al Jazeere Anasa Al-Šerifa objavljena je i njegova posljednja poruka koju je sastavio prije nekoliko mjeseci.

- Povjeravam vam Palestinu - dragulj u kruni muslimanskog svijeta, srce svake slobodne osobe na ovom svijetu. Povjeravam vam njen narod, njenu nepravdu i nevinu djecu koja nikada nisu imala vremena sanjati ili živjeti u sigurnosti i miru. Njihova čista tijela bila su zdrobljena pod hiljadama tona izraelskih bombi i projektila, rastrgana i razasuta po zidovima. Pozivam vas da ne dozvolite da vas lanci ušutkaju, niti da vas granice sputavaju. Budite mostovi prema oslobođenju zemlje i njenog naroda, dok sunce dostojanstva i slobode ne obasja našu ukradenu domovinu. Povjeravam vam da se brinete o mojoj porodici. Povjeravam vam svoju voljenu kćerku Sham, svjetlo mojih očiju, koju nikada nisam imao priliku gledati kako odrasta onako kako sam sanjao - naveo je u dijelu poruke.