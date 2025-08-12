Orbanova vila od 30 miliona dolara: Premijer uhvaćen u laži

Imanje Hatvanpuszta je izgrađeno u Austro-ugarskom periodu

I. H.

12.8.2025

Mađarski premijer Viktor Orban zajedno sa svojom porodicom, posjeduje vilu vrijednu 30 miliona dolara a koja je prijavljena kao "poljoprivredno gazdinstvo".

Imanje Hatvanpuszta je izgrađeno u Austro-ugarskom periodu. Porodica je ovo imanje kupila 2011. godine. Zbog svoje historijske važnosti, smatra se zaštićenim mjestom.

Hedzi Akos (Hadhazy Akos) opozicioni političar tvrdi da je Orbanova porodica porušila veći broj gazdinstva iako je riječ o historijskim građevinama, te izgradila luksuzne objekte.

Jedan čitatelj mađarskog Teleksa (Telexa) uspio je snimiti ovo imanje. Na tim snimcima se jasno vidi da je izgled Hatvanpuszta izmjenjen.

Opozicijski političari tvrde da je Orbanova porodica itekako povećala bogatstvo njegovim dolaskom na vlast 2010. godine.

Lider opozicione stranke Tisza izjavio je da ako ova partija dođe na vlast da će sprovesti detaljnu istragu povodom Orbanovog bogaćenja.

