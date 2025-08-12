Orbanova vila od 30 miliona dolara: Premijer uhvaćen u laži

Mađarski premijer Viktor Orban zajedno sa svojom porodicom, posjeduje vilu vrijednu 30 miliona dolara a koja je prijavljena kao "poljoprivredno gazdinstvo".

Imanje Hatvanpuszta je izgrađeno u Austro-ugarskom periodu. Porodica je ovo imanje kupila 2011. godine. Zbog svoje historijske važnosti, smatra se zaštićenim mjestom.

Hedzi Akos (Hadhazy Akos) opozicioni političar tvrdi da je Orbanova porodica porušila veći broj gazdinstva iako je riječ o historijskim građevinama, te izgradila luksuzne objekte.