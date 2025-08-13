AfD pretekao konzervativce i prvi put je najpopularnija stranka u Njemačkoj

Ovaj rezultat dolazi u momentu kada kancelar Merc prolazi kroz teško razdoblje suočavajući se s kritikama zbog političkih poteza poput zamrzavanja isporuke oružja Izraelu i neuspjeha u imenovanju ustavnih sudija, što mu je smanjilo rejting.

U Njemačkoj je zabilježen politički zaokret, prema najnovijoj Forsa anketi, desna stranka AfD po prvi put vodi sa 26 %, prestigavši CDU/CSU kancelara Fridriha Merca (Friedricha Merza) koji sada ima 24 % podrške.

Istovremeno, izbori 2025. godine potvrdili su zapanjujući uspon AfD-a: sa 20,8 % glasova, osvojili su 152 mjesta u Bundestagu, čime su postali druga najjača parlamentarna snaga.

Snažni rezultati

Poražavajuće za tradicionalne partije, podrška AfD-a naročito je izražena u bivšim istočnim savezničkim državama Njemačke, gdje je stranka postigla rekordne rezultate — uključujući i uspjehe na regionalnim izborima 2024. godine.

Budući da krajnje desno Nacionalno okupljanje već jasno vodi u Francuskoj, ovo iznenađujuće njemačko istraživanje vjerovatno će izazvati nelagodu među političarima mainstream stranaka u Evropi. Desničarske populističke stranke posljednjih su godina ostvarile snažne rezultate na izborima od Poljske do Rumunije te od Portugala do Nizozemske.

U Velikoj Britaniji je krajnje desničarska stranka Reform UK Najdžela Faraža (Nigela Faragea) također na vrhu u anketama uslijed širokog nezadovoljstva javnosti vladom laburista premijera Kira (Keira) Starmera, piše Politico.

Iako analiza više anketa pokazuje da njemački demokršćani ipak imaju malu prednost pred AfD-om, krajnja desnica bilježi uspon otkako je na izborima u februaru na saveznoj razini osvojila gotovo 21 posto glasova, što je njezin najbolji rezultat u historiji. AfD je sada najveća opoziciona stranka u Bundestagu.

AfD je osnovan prije više od deset godina kao stranka skupine profesora ekonomije koji su se, usred evropske dužničke krize, protivili euru i finansijskoj pomoći prezaduženim zemljama. U prvim je godinama na saveznim i regionalnim izborima redovno osvajao male postotke glasova.

Vanjska politika

Pod vodstvom otvoreno radikalne Alis Vajdel (Alice Weidel), bivše ekonomistice, AfD sada zastupa tvrdu antimigrantsku i desno-populističku politiku. Neki političari iz glavnih stranaka tvrde da je ta stranka toliko ekstremna da bi je trebalo zabraniti na temelju odredbi njemačkog ustava osmišljenih kako bi se spriječilo ponavljanje nacističke prošlosti.