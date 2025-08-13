Broj gladnih u Jemenu raste na 18 miliona

Broj stanovnika Jemena koji se suočavaju sa glađu mogao bi da sa sadašnjih 17 miliona poraste na 18 miliona do februara 2026. godine, rekao je portparol Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova Rameš Radžasingam.

Radžasingam je istakao da polovina djece mlađe od pet godina pati od akutne neuhranjenosti, a gotovo polovina od zaostajanja u razvoju.

On je naveo da to znači kašnjenja u razvoju i infekcije, kao i devet do dvanaest puta veći rizik od smrti od uobičajenih bolesti od prosjeka.

- Više od 17 miliona ljudi gladuje. Ova brojka bi mogla da dostigne 18 miliona do februara sljedeće godine. Žene i djeca snose najveći teret ove katastrofe - rekao je Radžasingam na sjednici Vijeća sigurnosti UN.

Radžasingam je nazvao Jemen "jednom od zemalja sa najnesigurnijim snabdijevanjem hranom u svijetu" i dodao da ekonomija nastavlja da se urušava dok raste pritisak na lance nabavke hrane.

On je pozvao države da "povećaju finansiranje da bi se povećala hitna podrška u hrani i ishrani" u Jemenu, prenio je TASS.

Sukob između vladinih snaga i pobunjeničke grupe Huti, koji bjesni u Jemenu od avgusta 2014. godine, intenzivirao se u martu 2015. godine, kada se koalicija predvođena Saudijskom Arabijom uključila u sukob.