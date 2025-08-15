Američki sistemi Patriot u problemu: Ruski Iskander opet korak ispred odbrane

Dok se svjetska pažnja fokusira na samit Tramp–Putin na Aljasci, novi okršaj odvija se na bojnom polju. Ruske balističke rakete Iskander-M znatno otežavaju rad sistema protuzračne odbrane Patriot, uprkos podršci SAD-a, Rumunije, Njemačke i Nizozemske. Suočena s inovativnom ruskom taktikom, posebno kvazibalističkim letom s manevrima i mamcima, ukrajinska odbrana sve teže predviđa putanju raketa i precizno ih presreće

Otežano presretanje

Prema pisanjima američkih medija Ukrajina trenutno ima pet baterija sistema Patriot od čega su tri obezbijedile Sjedinjene Američke Države (SAD), jednu iz Rumunije i još jednu koju su zajednički isporučile Njemačka i Nizozemska.

Sistem protuzračne odbrane Patriot trenutno predstavlja jedinu snažnu odbranu koju Ukrajina ima od nadolazećih balističkih raketa. Međutim, prema najnovijim izvještajima ukrajinske vojske, ruske balističke rakete Iskander imaju značajne modifikacije koje otežavaju presretanje.

- Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo imalo je poteškoća s dosljednim korištenjem sistema protuzračne odbrane Patriot za zaštitu od ruskih balističkih raketa zbog nedavnih ruskih taktičkih poboljšanja, uključujući poboljšanja koja omogućavaju njihovim raketama promjenu putanje i izvođenje manevara umjesto letenja balističkom putanjom - navodi se u izvještaju Jurija Ihanata generalnog inspektora ukrajinske vojske.

Kvazibalistička putanja

Tako je 28. juna ruska vojska lansirala sedam balističkih raketa od kojih je ukrajinska odbrana uspjela srušiti samo jednu. Najveće prijetnje prema inspektoratu ukrajinske vojske su ruska Iskander-M i sjevernokorejska balistička raketa KN-23.

- Let balističke rakete duž takve kvazibalističke putanje, kada raketa ne leti samo pravolinijski kao da pada, već zapravo izvodi manevre u letu bitno otežava sistemu Patriot, koji izračunava tačku presretanja pomoću softvera, da tačno predvidi gdje će se raketa nalaziti - rekao je Ihanat.