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Smijenjen američki general zbog izvještaja o Iranu koji je naljutio Trampa

Smjena predstavlja posljednji u nizu potresa u američkom vojnom vrhu i obavještajnim agencijama

General-potpukovnik Džefri Krus. AP

M. Až.

22.8.2025

Ministar odbrane SAD-a Pit Hegset smijenio je generala čija je agencija svojim obavještajnim izvještajem o šteti na iranskim nuklearnim postrojenjima nakon američkih napada naljutila Donalda Trampa, prenosi CNN, pozivajući se na dva izvora upoznata s odlukom i jednog dužnosnika Bijele kuće.

General-potpukovnik Džefri Krus više neće biti na čelu američke Obrambene obavještajne agencije (DIA), navode izvori koji su tražili anonimnost jer nisu ovlašteni javno govoriti o odluci.

Smjena predstavlja posljednji u nizu potresa u američkom vojnom vrhu i obavještajnim agencijama, a dolazi mjesecima nakon što su detalji preliminarnog izvještaja procurili u medije. U njemu se navodi da su američki napadi iranski nuklearni program unazadili samo za nekoliko mjeseci, što je bilo u suprotnosti s tvrdnjama Trampa i izraelskog premijera Benjamin Netanjahua.

Na konferenciji za novinare nakon napada u junu, Hegseth je kritikovao medije zbog, kako je tvrdio, pristranosti protiv vojske, ali nije iznio nikakve direktne dokaze o uništenju iranskih nuklearnih postrojenja.

Ranije ove sedmice, Pentagon je objavio da glavni časnik Ratnog zrakoplovstva, general Dejvid Alvin, planira otići u mirovinu dvije godine ranije.

# PENTAGON
# SAD
# DONALD TRUMP
# PETE HEGSETH
# JEFFREY KRUSE
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