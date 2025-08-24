Salvadorac pušten iz zatvora u SAD-u, sad mu prijeti deportacija u Ugandu

Američki imigracijski zvaničnici planiraju deportovati Kilmara Abrega Garciju, državljanina Salvadora, u Ugandu nakon što je pušten iz zatvora u Tennesseeju. Odluka je uslijedila nakon što je Abrego Garcia odbio ponudu da bude deportovan u Kostariku u zamjenu za priznavanje krivice po optužbama za krijumčarenje ljudi, piše The Guardian.

Abrego Garcia pušten je u petak da bi sa porodicom u Marylandu čekao suđenje. Međutim, istog dana Ministarstvo za unutrašnju sigurnost (DHS) obavijestilo je njegove advokate o namjeri deportacije u Ugandu, naredivši mu da se u ponedjeljak javi imigracionim vlastima. Ponuda za deportaciju u Kostariku stigla je u četvrtak navečer, kada je postalo jasno da će biti pušten na slobodu.

Pogrešna deportacija

Abrego Garcia, danas 30-godišnjak, ušao je u SAD kao tinejdžer oko 2011. godine, bježeći od nasilja bandi u rodnom Salvadoru. Kasnije mu je odobrena savezna zaštita od deportacije. Uprkos tome, savezni imigracioni zvaničnici deportovali su ga u martu ove godine. Trampova administracija je kasnije priznala da se radilo o "administrativnoj grešci", ali su ga zvaničnici opetovano optuživali za povezanost sa bandom MS-13, što on i njegova porodica oštro demantuju.

Tokom boravka u zloglasnom Centru za zadržavanje terorista (Cecot) u Salvadoru, Abrego je, prema sudskim dokumentima, bio izložen fizičkom i psihičkom mučenju.

Nakon njegove pogrešne deportacije, Trampova administracija suočila se sa snažnim pritiskom da ga vrati u SAD, uključujući i nalog Vrhovnog suda. Vraćen je u junu, ali je odmah po povratku optužen za krijumčarenje ljudi, što su njegovi advokati nazvali "apsurdnim". Prije deportacije, više od deset godina živio je u Marylandu, radio u građevinarstvu i bio oženjen američkom državljankom. Njegovo suđenje zakazano je za januar.

Sporazum SAD-a i Ugande

Odluka o deportaciji u Ugandu poklapa se sa nedavnom izjavom te afričke države da je pristala na "privremeni sporazum" sa SAD-om o prihvatu nekih tražilaca azila. Bagiire Vincent Waiswa, stalni sekretar ugandskog ministarstva vanjskih poslova, pojasnio je: "Sporazum se odnosi na državljane trećih zemalja kojima možda neće biti odobren azil u Sjedinjenim Državama, ali koji ne žele da se vrate ili imaju zabrinutosti oko povratka u svoje zemlje porijekla."

Waiswa je dodao da aranžman ima uslove.

- Pojedinci sa kriminalnim dosijeima i maloljetnici bez pratnje neće biti prihvaćeni. Uganda također preferira da pojedinci iz afričkih zemalja budu prebačeni u Ugandu - naglasio je, dodajući da se detalji sprovođenja još razrađuju.