Kanadski premijer došao u Kijev

Premijer Kanade Mark Karni (Mark Carney) stigao je danas u Kijev (Kyiv) kako bi u ime svoje zemlje pružio snažnu podršku Ukrajini (Ukraine) povodom obilježavanja njenog Dana nezavisnosti, dok se rat s Rusijom (Russia) i dalje nastavlja.

- Na ovaj dan, Dan nezavisnosti Ukrajine, i u ključnom trenutku njihove historije, Kanada (Canada) pojačava podršku i napore za uspostavljanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini - poručio je Karni na platformi X.

Šef Ureda predsjednika Ukrajine, Andrij Jermak (Andriy Yermak), zahvalio je premijeru Kanade na posjeti, naglasivši značaj međunarodne solidarnosti.