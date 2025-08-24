Kanadski premijer došao u Kijev

Premijer Kanade Mark Karni (Mark Carney) stigao je danas u Kijev (Kyiv) kako bi u ime svoje zemlje pružio snažnu podršku Ukrajini (Ukraine) povodom obilježavanja njenog Dana nezavisnosti, dok se rat s Rusijom (Russia) i dalje nastavlja.
- Na ovaj dan, Dan nezavisnosti Ukrajine, i u ključnom trenutku njihove historije, Kanada (Canada) pojačava podršku i napore za uspostavljanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini - poručio je Karni na platformi X.
Šef Ureda predsjednika Ukrajine, Andrij Jermak (Andriy Yermak), zahvalio je premijeru Kanade na posjeti, naglasivši značaj međunarodne solidarnosti.
- Na ovaj poseban dan, Dan nezavisnosti Ukrajine, posebno nam je važno osjetiti podršku naših prijatelja. A Kanada je uvijek bila uz nas - napisao je Jermak na Telegramu.
Ukrajina danas obilježava 34. godišnjicu nezavisnosti. Tog dana, 24. augusta 1991. godine, zastupnici tadašnje Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike (Ukrainian Soviet Socialist Republic) izglasali su nezavisnost od Moskve (Moscow) i proglasili formiranje nezavisne države Ukrajine.
U znak promjene, u plenarnu salu ukrajinskog parlamenta unesena je velika plavo-žuta zastava, koja je zamijenila dotadašnju crveno-plavu sovjetsku zastavu — simbolično označivši kraj jedne ere i početak nove nezavisne Ukrajine.