Fotoreporterka dala otkaz na Reutersu: Ne mogu raditi za Agenciju koja je izdala svoje kolege

- Ne mogu s čistom savjesti nastaviti raditi za Reuters s obzirom na njihovu izdaju novinara u Gazi i suodgovornost za ubistvo 245 naših kolega, napisala je Zink u objavi na društvenoj mreži X.

Valerie Zink, fotoreporterka iz Kanade, koja je radila za globalnu agenciju Reuters, podnijela je ostavku zbog, kako je navela, načina na koji se ova medijska kuća odnosi prema ubijenim novinarima u Pojasu Gaze.

Njene riječi dolaze nakon što je Reuters, prema njenim tvrdnjama, bez provjere ponavljao izraelske navode o palestinskom reporteru Anasu Al-Šarifu (Al-Sharifu), koji je u međuvremenu poginuo u izraelskom napadu, tvrdeći da je bio pripadnik Hamasa. Uprkos tome, Reuters je dobio Pulitzerovu nagradu za izvještavanje iz Gaze, što je Zink nazvala "moralno neprihvatljivim“.

Organizacije za zaštitu novinara podsjećaju da je Gaza postala najopasnije mjesto na svijetu za medijske radnike, s više od stotinu ubijenih od početka rata. Amnesty International i Komitet za zaštitu novinara (CPJ) upozoravaju da su reporteri u više navrata bili direktno meta izraelskih napada.

Zink je poručila da njena ostavka nije samo lični čin, nego i poziv na odgovornost:

- Ne mogu raditi za organizaciju koja žrtve svojih novinara tretira kao sporednu vijest.

Njen potez izazvao je snažne reakcije među novinarima i aktivistima širom svijeta, a na društvenim mrežama se širi poruka da šutnja velikih agencija pred ubijanjem reportera predstavlja ozbiljan profesionalni i ljudski poraz.