Prve žrtve uragana Erin: Dječaka odnijela jaka struja, opasnost i dalje traje

Uragan Erin koji je pogodio istočnu obalu SAD odnio je dva života. Potraga za nestalim muškarcem je i dalje u toku, prema saopštenjima lokalnih vijesti.

Opasni talasi

Iako je prošle nedjelje oslabio u post tropski ciklon, Nacionalni centar za uragane u Majamiju je upozorio da oluja, dvostruko veća od prosječnog uragana i dalje izaziva opasne talase po život i jake struje, prenosi AP.

Policija i Obalska straža SAD u Solsberiju nastavilu su potragu za muškarcem. On je nestao nakon što se u subotu njegov čamac prevrnuo, dok je druga osoba prevezena u bolnicu i zadobila je lakše povrede.

Jaka struja

Sedamnaestogodišnji dječak u Nju Hempširu se utopio u nedjelju navečer kod plaže Hempton, nakon što ga je povukla jaka struja.

U Nacionalnom parku Fajer Ajland kod obale Njujorka, utopio se 59- godišnji Išmoil Mohamed iz Južne Karoline.

Jedan muškarac je spašen u Mejnu nakon što se njegova jedrilica prevrnula u luci Jork tokom jakih talasa.

Spoljni pojasevi Erina u Sjevernoj Karolini su prouzrokovali pješčane oluje, poplave i zatvaranje auto- puteva.

Formirale su se i dvije nove tropske oluje: Žulijet u Tihom okeanu i oluja Fernand.