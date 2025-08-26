Tramp: Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražit ćemo smrtnu kaznu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da će savezni tužioci tražiti smrtnu kaznu za osobe osuđene za ubistvo u glavnom gradu.

Predsjednik je to objavio nakon što je preuzeo kontrolu nad policijskim snagama u Vašingtonu i rasporedio savezne agente i trupe na gradske ulice nakon što je proglasio "kriminalnu vanrednu situaciju" u glavnom gradu.

- Ako neko ubije nekoga u glavnom gradu, Vašingtonu, tražit ćemo smrtnu kaznu - rekao je Tramp novinarima tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući.

- To je vrlo jaka preventivna mjera i svi koji su je čuli slažu se s njom. Ne znam jesmo li spremni za to u ovoj zemlji, ali imamo je - poručio je.

Smrtna kazna ne postoji u Vašingtonu od 1972. godine, kada ju je Vrhovni sud poništio, prema podacima neprofitne organizacije Informacijski centar o smrtnoj kazni. Glasači glavnog grada su je potom ubjedljivo odbacili tokom referenduma 1992. godine koji je naredio Kongres, na kojem su je dva od svaka tri glasača odbacila.

Glasanje se održalo usred porasta kriminala kada je glavni grad imao najveću stopu ubistava u zemlji.

Međutim, stvari su se dramatično promijenile u proteklih 33 godine. Zvanična statistika kriminala pokazuje da je broj ubistava pao za 15% u odnosu na isti period 2024. godine, sa 102 zabilježena ubistva do sada ove godine. Broj ubistava je također naglo opao u odnosu na 20-godišnji maksimum od 274, koji je dostignut 2023. godine.

Predsjednik i njegovi politički saveznici pokušali su zanemariti zvanične podatke o kriminalu u više gradova, tvrdeći da oni ne odražavaju tačno obim kriminalnih aktivnosti, uključujući Vašington i Baltimor, gdje tvrde da postoji zvanično prikrivanje.

Trampovi zvaničnici još nisu predstavili dokaze koji bi potkrijepili te optužbe. U Vašingtonu, predsjednik je pokušao preuzeti zasluge za sada već 13-dnevni niz u kojem nije bilo službeno zabilježenih ubistava, tvrdeći da je to nezapamćeno. Međutim, grad je zabilježio niz od 16 dana od februara do marta.