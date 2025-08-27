Objavljen identitet monstruma koji je ubio djecu u školi: Ponavljao da želi da uradi samoubistvo

Dvoje djece, uzrasta osam i deset godina, ubijeno je danas u pucnjavi tokom mise u katoličkoj školi Navještenje (Annunciation) u gradu Minneapolisu, savezna država Minnesota, potvrdio je načelnik policije Brajan O’Hara (Brian O'Hara).
Napadač, koji je nakon zločina počinio samoubistvo na parkiralištu ispred škole, djelovao je sam, navodi policija.
Identifikovan je kao Robin Vestman (Robin Westman), mladić u ranim dvadesetim godinama. Prema informacijama koje je objavio NBC News, imao je ograničenu krivičnu evidenciju. Dužnosnici su potvrdili da je Vestman na internetu objavljivao videozapise u kojima je govorio o samoubistvu, izražavao nasilne misli, iznosio izvinjenje porodici, te prikazivao ručno crtane skice unutrašnjeg rasporeda crkve.
Još nije potvrđeno da li se radi o skici Crkve Navještenja, gdje se pucnjava i dogodila, niti da li je napadač bio bivši učenik ove škole. Većina žrtava su, prema prvim informacijama, djeca.
Policija istražuje je li niz uznemirujućih snimki koje su objavljene na YouTubeu nekoliko sati prije pucnjave povezan s Robinom. Snimke su u međuvremenu uklonjene s YouTubea.
U jednom videu ruka polako okreće stranice bilježnice koja se nalazi na, kako se čini, tehničkim nacrtima oružja. Svaka stranica ispunjena je teško čitljivim rukopisom. Neke stranice izgledaju kao da su ispisane ćirilicom.
Druge snimke otkrivaju opsesiju masovnim ubojicama, uključujući i napadača iz škole Sandy Hook u Connecticutu. U tom napadu je ubijeno 26 ljudi.
Na snimkama se čuje uzdisanje i osoba koja šaptom, između ostalog, govori da se želi ubiti i da želi ubiti. Rečenice su konfuzne i često nepovezane. U jednom trenutku izgovara: "Kukci su mi u koži".
Pucao na djecu i vjernike na misi
Naoružan s tri vrste oružja, napadač je kroz prozore otvorio vatru na djecu i ostale vjernike tijekom mise kojom je obilježen prvi tjedan nastave nakon praznika, rekao je načelnik O'Hara, nazvavši taj čin nasilja "potpuno neshvatljivim".
Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja. I prije nego što su stigla izvješća o mrtvima i ranjenima, predsjednik Donald Tramp je komentirao tragičan događaj na svojoj platformi Truth Social: "FBI je brzo djelovao i na mjestu je događaja."
Također je pozvao na molitvu za žrtve.