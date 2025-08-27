Objavljen identitet monstruma koji je ubio djecu u školi: Ponavljao da želi da uradi samoubistvo

Dvoje djece, uzrasta osam i deset godina, ubijeno je danas u pucnjavi tokom mise u katoličkoj školi Navještenje (Annunciation) u gradu Minneapolisu, savezna država Minnesota, potvrdio je načelnik policije Brajan O’Hara (Brian O'Hara).

Napadač, koji je nakon zločina počinio samoubistvo na parkiralištu ispred škole, djelovao je sam, navodi policija.

Identifikovan je kao Robin Vestman (Robin Westman), mladić u ranim dvadesetim godinama. Prema informacijama koje je objavio NBC News, imao je ograničenu krivičnu evidenciju. Dužnosnici su potvrdili da je Vestman na internetu objavljivao videozapise u kojima je govorio o samoubistvu, izražavao nasilne misli, iznosio izvinjenje porodici, te prikazivao ručno crtane skice unutrašnjeg rasporeda crkve.

Još nije potvrđeno da li se radi o skici Crkve Navještenja, gdje se pucnjava i dogodila, niti da li je napadač bio bivši učenik ove škole. Većina žrtava su, prema prvim informacijama, djeca.