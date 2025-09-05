Novi zemljotres pogodio Afganistan, ljudi u panici bježali iz skloništa

Novi zemljotres je pogodio Afganistan, jačine 5,6 stepeni Richterove skale.

Stanovnici Nangarhara i Kunara u strahu su pobjegli iz skloništa, nakon što je u prvim zemljotresima život izgubilo više od 1.500 ljudi, a ranjeno više od 2.000.

Nije bilo zvaničnih izvještaja o žrtvama zemljotresa koji se dogodio sinoć, ali su ljekari na terenu rekli za BBC da je 17 ranjenih osoba prevezeno u pokrajinsku bolnicu Kunar.

Zvaničnici navode da broj žrtava prvog zemljotresa nastavlja rasti.

Vlada je saopćila da surov i planinski teren regije i dalje otežava operacije spašavanja i pomoći u slučaju katastrofa.

- Spasilačke akcije su i dalje u toku, šatori su postavljeni za ljude u raznim područjima, a dostava prve pomoći i potrepština za hitne slučajeve je u toku - rekao je Hamdullah Fitrat, zamjenik glasnogovornika talibanske vlade.

U 2023. godini, više od 1.400 ljudi je poginulo nakon serije zemljotresa jačine 6,3 stepena Richterove skale koji su pogodili zapadni Afganistan, u blizini grada Herata.