Entitet bez kazališta

U dokumentarcu "A Greater Croatia" tadašnji premijer pokojne Herceg-Bosne Jadranko Prlić govorio je, parafraziram, kako Hrvati moraju imati pod kontrolom Mostar, jer Herceg-Bosna nije održiva bez ijednog urbanog centra s univerzitetom, muzejom, akademijom, pozorištem, operom..

Danas ponovo svjedočimo kako HDZ-ovi lobisti, kojekakvi Maxovi (nisu Luburići ovaj put) i Zovko po Amerikama i Evropskim unijama idejno oživljavaju Herceg-Bosnu, pokušavajući se zakačiti za voz islamofobije među zapadnom populističkom desnicom i predstavljajući to kao pitanje spašavanja kršćana od muslimana.

Treći entitet je politička fatamorgana - pojavljuje se taman kad god HDZ-u zatreba dodatna poluga za ucjenjivanje Sarajeva. Godinama već slušamo mantru o „legitimnom političkom predstavljanju“ i „ugroženosti Hrvata“, i svaki put završimo na istom mjestu: pritisak da se izbore novi ustupci, nove kvote, nova mjesta, nove garancije. Ali realno - treći entitet nije samo neostvariva želja, on je konceptualno besmislen. Ekonomski neisplativ, geografski nepovezan, demografski raštrkan. Hrvati žive širom BiH - od Posavine i Kiseljaka do Livna i Mostara - bez jedne kompaktne teritorije i bez većeg metropolskog centra koji bi bio administrativna, kulturna i finansijska kičma tog zamišljenog entiteta (ako izuzmemo polovinu Mostara, koji jedva funkcioniše i ovako, s dvije škole, dva komunalna sistema i dva mentaliteta po dužini Bulevara).

Kako bi uopće izgledao „entitet“ bez jedinstvene teritorije, bez kompaktne ekonomije i - što bi Jadranko Prlić rekao - bez pozorišta? Ne govorimo o realnom projektu, nego o još jednom komadu političke mitologije koja služi kao pregovarački alat. Fantom koji se pojavi samo kad treba zveckati zastavama i izvući još koji ustupak iz bošnjačke strane.

U konačnici, treći entitet više je mit nego plan. Više politički instrument nego razvojna ideja. I dok god služi kao sjena kojom se maše preko pregovaračkog stola, teško je vjerovati da iko ozbiljan u njega stvarno vjeruje - osim kao u odličan način da se još nešto dobije preko mržnje, ucjene i hajca.