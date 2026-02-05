Ermin Halilović: Odlučujuća bitka

Sve informacije govore da lukavačka “Koksara” broji svoje posljednje dane, ali njeni radnici, na čelu s predsjednikom Sindikalne organizacije Erminom Halilovićem, nastoje je spasiti. Nakon što je kompanija H&P iz Zvornika, kao dio grupacije „Pavgord“, najavila povlačenje 22. februara, kompanija u stečaju objavila je javni poziv za preuzimanje njenih pojedinačnih dijelova. Ako zainteresiranih ne bude do 10. februara, lukavačku tvornicu očekuje početak postepenog gašenja njene koksne baterije.

S druge strane, Halilović upozorava da gašenje “Koksare” ne smije biti opcija, jer bi se s njenim postrojenjem ugasilo i gotovo 500 radnih mjesta, a lančana reakcija u pitanje bi dovela i hiljade drugih u „Željezari“ Zenica i čitavom industrijskom lancu u BiH. Vapaj institucijama da osiguraju finansijsku podršku od 1 do 1,5 miliona KM mjesečno u narednih pola godine, posljednji je pokušaj da se spasi nekada veliki bh. izvoznik. Zvaničnici na svim nivoima vlasti zbog njenog kraja ne izgledaju pretjerano zabrinuti, zbog ekoloških problema kojima je kumovala za njom ne žali ni veći broj građana, pa će dio radnika, predvođenih mladim sindikalistom Halilovićem, očigledno posljednji napustiti brod koji tone u dugovima izazvanim višegodišnjim lošim upravljanjem i kriminalom.