Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIČNOST DANA

Ermin Halilović: Odlučujuća bitka

Ermin Halilović grčevito se bori za prava radnika “Koksare”

Halilović: Vapaj institucijama. Društvene mreže

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

5.2.2026

Sve informacije govore da lukavačka “Koksara” broji svoje posljednje dane, ali njeni radnici, na čelu s predsjednikom Sindikalne organizacije Erminom Halilovićem, nastoje je spasiti. Nakon što je kompanija H&P iz Zvornika, kao dio grupacije „Pavgord“, najavila povlačenje 22. februara, kompanija u stečaju objavila je javni poziv za preuzimanje njenih pojedinačnih dijelova. Ako zainteresiranih ne bude do 10. februara, lukavačku tvornicu očekuje početak postepenog gašenja njene koksne baterije.

S druge strane, Halilović upozorava da gašenje “Koksare” ne smije biti opcija, jer bi se s njenim postrojenjem ugasilo i gotovo 500 radnih mjesta, a lančana reakcija u pitanje bi dovela i hiljade drugih u „Željezari“ Zenica i čitavom industrijskom lancu u BiH. Vapaj institucijama da osiguraju finansijsku podršku od 1 do 1,5 miliona KM mjesečno u narednih pola godine, posljednji je pokušaj da se spasi nekada veliki bh. izvoznik. Zvaničnici na svim nivoima vlasti zbog njenog kraja ne izgledaju pretjerano zabrinuti, zbog ekoloških problema kojima je kumovala za njom ne žali ni veći broj građana, pa će dio radnika, predvođenih mladim sindikalistom Halilovićem, očigledno posljednji napustiti brod koji tone u dugovima izazvanim višegodišnjim lošim upravljanjem i kriminalom.

# LIČNOST DANA
# ERMIN HALILOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.