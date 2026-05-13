Janik Siner: Dominantni teniser

Nastavio dominaciju u Rimu, prijeti rekordu Đokovića

Eldar Ganibegović
prije 1 sat 44 minute

Janik Siner (Jannik Sinner) pretvorio je Rim u svoju pozornicu i još jednom pokazao zašto je trenutno prvi teniser svijeta. Italijan je pred domaćom publikom deklasirao Alekseja Popirina (Alexei Popyrin) sa 6:2, 6:0 i produžio nevjerovatni niz na 25 uzastopnih pobjeda.

Siner ne samo da melje rivale, nego u glavnom gradu Italije juri i historijski podvig – trofej kojim bi kompletirao svih devet Masters 1000 turnira. Do sada je to uspio samo Novak Đoković, pa je jasno koliko bi eventualna rimska titula značila za karijeru sjajnog Italijana.

Siner je već vezao pet Masters titula, djeluje nezaustavljivo i sve glasnije kuca na vrata rekorda koji su godinama izgledali nedodirljivo.

