Odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je s nekoliko potpisa ispravio barem nekoliko “krivih Drina”, pa vlastima održao lekciju kako će i odakle izdvojiti sredstva za opremanje birališta digitalnim uređajima, dugoročno bi se mogla pokazati jednom od najznačajnijih otkako postoji OHR.

Podsjetimo, Šmit je u jednom danu riješio način isplate duga „Viaductu“, trajno precizirao da onaj ko se zaduži mora i da plati, otklonio prijetnje po državnu imovinu Centralne banke i BHANSA-e, raspodijelio godinama blokirana sredstva od putarina, a onima koji su ih imali pokvario planove po kojima je i za Opće izbore naredne godine, umjesto programa i stručnih i časnih kandidata, važnije spremiti armiju brojača koji bi im glasove po tradiciji dodavali, a suparničkoj stranci oduzimali.

Približno 112,5 miliona KM trebalo bi biti dovoljno Centralnoj izbornoj komisiji BiH za nabavku uređaja za biometrijsku identifikaciju birača, automatsko brojanje listića, obuku više od 5.000 operatera i izgradnju magacina za smještaj ove opreme. Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić najavljuje nastavak priprema, kako bi što prije stvorili uvjeti za pokretanje procedure javnih nabavki.

Upravo u kompliciranom, nerijetko zloupotrebljavanom, sistemu javnih nabavki krije se i posljednja prepreka efikasnom, transparentnom i poštenom izbornom procesu. Onakvom kakav imaju stanovnici evropskih, pa i država regiona u kojima se glas birača poštuje, a rezultati glasanja objave 2-3 sata nakon zatvaranja glasačkih mjesta. Digitalne tehnologije jedini su način da se spriječi godinama usavršavani sistem manipulacija i krađa, da integritet izbora bude zaštićen i da građani počnu vjerovati da ima smisla glasati. Uostalom, stranke i njihovi trgovci i brojači, uzeli su im sve, pa red je barem pravo glasa da im vrate.