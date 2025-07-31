Vlasti šute, šteta raste

Odluka Sjedinjenih Američkih Država da od 1. avgusta uvede carine od 30 posto na proizvode iz Bosne i Hercegovine još je jedan u nizu alarmantnih signala o ozbiljnom nesnalaženju domaćih vlasti u vanjskotrgovinskoj politici.

Uprkos ranijim najavama i jasnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), institucije BiH su se – po ko zna koji put – ponašale kao da problema neće biti ako ga dovoljno ignorišu.

Očigledno je da diplomatski pokušaji, ako su uopće postojali u ozbiljnom obliku, nisu dali nikakav rezultat.

Umjesto odlučnih i koordiniranih reakcija, svjedočimo potpunoj tišini iz Vijeća ministara i Predsjedništva BiH, i to u trenutku kada domaća namjenska industrija – okosnica bh. izvoza prema SAD – trpi udarce koji bi mogli imati dugoročne posljedice po ekonomsku stabilnost.

Opravdanja da su carine „pokušaj uspostavljanja ravnoteže“ ne mijenjaju činjenicu da će one realno pogoditi našu privredu, a najviše male i srednje izvoznike koji već posluju na rubu izdržljivosti.

Ignorantski stav vlasti u BiH prema ovom pitanju odražava duboki institucionalni nemar, nedostatak vizije i nesposobnost za strateško djelovanje.

Umjesto preventivne akcije i jasnih mjera za ublažavanje posljedica, imamo zatečenu šutnju. Ako se ovako nastavi, posljedice neće biti samo ekonomske – bit će i političke, jer će građani jasno vidjeti ko (ni)je štitio njihove interese.