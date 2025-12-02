Izložba "Poljska u mom srcu" – 30 godina prijateljstva između Poljske i Bosne i Hercegovine

Galerija Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu od 9. do 16. decembra bit će domaćin izložbe „Poljska u mom srcu. 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Poljske i Bosne i Hercegovine“. Događaj organizira Ambasada Republike Poljske u Sarajevu.

Ova jedinstvena digitalna postavka donosi priču o historijskim, kulturnim i društvenim vezama koje povezuju dvije zemlje kroz više od šest stoljeća, saopćeno je iz Ambasade Poljske u BiH.

Autori izložbe su poljski konceptualni umjetnik Jakub Hader i dr. Tomasz Jacek Lis, poljski historičar, balkanista i istraživač.

Izložba je podijeljena u 17 tematskih cjelina koje otkrivaju fascinantne detalje: od dinastičkih veza Piastovaca i Kotromanića, preko prvih diplomatskih kontakata između Poljske i Bosne i Hercegovine u XV stoljeću, pa sve do poljskih putnika, umjetnika i intelektualaca koji su ostavili trag u Bosni i Hercegovini, ali i Bosanaca koji su se urezali u poljsku historiju.

Posjetioci će moći saznati više o poljskim liječnicama koje su bile pionirke medicine u Bosni, o seljacima iz Galicije koji su krajem XIX stoljeća osnovali naselja u Bosni, kao i o poljskim partizanima koji su se borili uz Titove snage tokom Drugog svjetskog rata, sve do poljskog angažmana devedesetih godina kroz političku misiju Tadeusza Mazowieckog i humanitarnu pomoć Janine Ochojske.

Izložba je atraktivna jer ne predstavlja klasičnu postavku slika i fotografija. Cijela postavka je digitalnog tipa, a historijski likovi, građevine i događaji oživljeni su u 3D formatu.

Izložba „Poljska u mom srcu. 30 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Poljske i Bosne i Hercegovine“ pruža priliku da se kroz dokumente, fotografije i umjetnička djela otkrije bogata historija prijateljstva i saradnje između Poljske i Bosne i Hercegovine.

Ulaz je slobodan, a izložbu možete posjetiti od 9. do 16. decembra u Galeriji Akademije Likovnih umjetnosti u Sarajevu.