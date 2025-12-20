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U 19:00 SATI

Večeras otvorenje izložbe "Mali format" u Galeriji Collegium artisticum u Sarajevu

Izložba „Mali format“ predstavlja jedan od najznačajnijih i najkontinuiranijih izložbenih projekata ULUuBiH-a

Večeras otvorenje izložbe "Mali format". Ustupljena fotografija

A. O.

20.12.2025

Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini (ULUuBiH) poziva predstavnike medija i javnost na svečano otvorenje izložbe „Mali format“, koje će biti upriličeno u subotu, 20. decembra 2025. godine u 19:00 sati, u Galeriji Collegium artisticum u Sarajevu.

Izložba „Mali format“ predstavlja jedan od najznačajnijih i najkontinuiranijih izložbenih projekata ULUuBiH-a, poručili su u saopćenju. Uprkos potpunoj institucionalnoj i finansijskoj blokadi rada Udruženja, ULUuBiH je uspio realizirati ovu izložbu, potvrđujući vitalnost i snagu savremene likovne scene u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnje izdanje bilježi najveći odziv autora u historiji izložbe „Mali format“, sa čak 101 prijavljenim učesnikom, što jasno svjedoči o značaju ovog projekta i povjerenju koje umjetnici imaju u rad Udruženja.

Izložba donosi presjek savremenih likovnih praksi u malom formatu, okupljajući autore različitih generacija, poetika i medija, te još jednom potvrđuje ulogu ULUuBiH-a kao ključne strukovne organizacije u polju vizuelnih umjetnosti.

Također, ovim putem Vas obavještavamo da će se Izborna skupština ULUuBiH-a održati isti dan, prije otvorenja izložbe, s početkom od 17:00 sati u prostorijama galerije Collegium Artisticum, saopćili su. 

# KULTURA
# UMJETNOST
# ULUUBIH
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