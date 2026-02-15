Hana Mirvić otkriva kako gluma inspiriše: Umjetnost mijenja društvo

Mlada glumica Hana Mirvić nedavno je privukla pažnju javnosti svojim angažmanom u kampanji „Progovorimo: Vaša podrška je njena snaga“. Kroz ulogu u ovom video-materijalu, svojim doprinosom istaknula je važnost podrške žrtvama seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, pokazujući kako umjetnost može otvoriti teme o kojima se često šuti.

Njena posvećenost i energija već sada obećavaju karijeru koja, ne samo da afirmiše njen glumački potencijal, već i doprinosi društveno značajnim projektima.

Prva ljubav

Za „Dnevni avaz“ Mirvić je govorila detaljnije o svojim iskustvima, dosadašnjim projektima i budućim planovima, kroz koje će je publika imati priliku još bolje upoznati. Na samom početku otkrila je da li je oduvijek znala da je gluma njen poziv.

- Gluma je moja prva i najveća ljubav. Još kao djevojčica osjećala sam posebnu radost kada bih stala pred publiku. Zbog toga sam odlučila upisati časove glume. Mnogi su tada mislili da je to samo prolazna faza, ali ja sam od samog početka znala da nije. Odrastala sam gledajući predstave na sarajevskim scenama, često im se vraćajući više puta, diveći se glumcima koji su obilježili našu kulturnu scenu – rekla je Mirvić.

Kako kaže, veliku motivaciju pronašla je i u svom okruženju.

- Sarajevo je iznjedrilo velika glumačka imena i snažnu teatarsku tradiciju, i upravo ta energija me dodatno motivisala da i sama postanem dio tog svijeta. Ne mogu riječima opisati koliko me gluma ispunjava – osjećaj kada stanem na scenu ili pred kameru za mene je poseban i neuporediv. Iskreno, ne mogu sebe zamisliti da u životu radim bilo šta drugo – pojasnila je mlada glumica.

Posebnost Sarajeva

Do sada je radila na brojnim projektima sarajevskih pozorišta, a pokušala je izdvojiti i one koji su joj ostavili poseban trag.

- Definitivno bih izdvojila predstavu „13 razloga zašto“ u režiji Arme Tanović Branković i Jasenka Pašića. Ta predstava će mi uvijek ostati u posebnom sjećanju jer sam s njom prvi put stala na scenu Kamernog teatra 55. To je bio trenutak ostvarenja jednog sna i osjećaj koji se ne zaboravlja. Posebno iskustvo bilo je i igranje u predstavi „Alaska“ u režiji grčkog reditelja Evangelosa Kosmidisa, u Sarajevskom ratnom teatru. Tema predstave bavila se ratom u Ukrajini, a kroz umjetnost smo povezivali priče ljudi iz različitih zemalja koje su prošle kroz ratna stradanja – iskrena je bila glumica te istaknula upravo i spomenutu kampanju Fondacije lokalne demokratije.

Za razliku od mnogih mladih danas, Hana trenutno nema želju za odlaskom iz domovine, već planira graditi karijeru u svom gradu.

- Voljela bih ostati u Sarajevu i graditi karijeru upravo na scenama svog grada. Sarajevo doživljavam kao poseban grad u kojem su umjetnost i kultura opstajale i u najtežim trenucima. Mogućnost da budem dio te priče i da joj dam svoj doprinos za mene bi značila mnogo – naglasila je mlada umjetnica.

Na kraju razgovora, Hana je imala poruku za sve mlade koji žele krenuti putem umjetnosti. Uprkos izazovima, smatra da je dosljednost ključ te da će se trud na kraju svakako isplatiti.

- Biti mlada osoba koja želi graditi karijeru u umjetnosti danas nije jednostavno. Put u umjetnosti često je nepredvidiv, prilike ne dolaze uvijek onda kada ih očekujemo, a do stabilnosti se dolazi postepeno, uz mnogo truda i posvećenosti. Ipak, vjerujem da upravo ta neizvjesnost gradi karakter i uči nas upornosti. Smatram da je najvažnije ostati dosljedan sebi i svojim snovima, bez obzira na prepreke. Ako nešto zaista volite, spremni ste ulagati vrijeme, energiju i srce, čak i kada rezultati ne dolaze odmah. Iako je put izazovan, mislim da je privilegija baviti se onim što vas ispunjava – zaključila je Hana Mirvić.

Primjer umjetnika

Upitana o uzorima i ljudima s kojima bi voljela stati rame uz rame na sceni, Mirvić je odgovorila: