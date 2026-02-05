Večeras premijera predstave "Lajf Kouč" Dragana Marinkovića Mace

U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu večeras se premijerno izvodi nova predstava Dragana Marinkovića Mace „Lajf Kouč“. Zbog ogromnog interesa publike, ulaznice su rasprodane u rekordnom roku – za samo sedam dana. Maca je odmah zakazao i prvu reprizu za sutra, 6. februara.

Smisao života

„Lajf Kouč“ je moćna monodrama koja secira današnje društvo s brutalnom iskrenošću i humorom koji ponekad boli. Predstava razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav postali relikti prošlosti.

Maca vodi publiku od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. Razotkriva apsurd civilizacije koja je zaboravila razgovarati, voljeti i saosjećati. Kroz predstavu podsjeća da smo izgubili smisao života u jurnjavi za stvarima koje ne trebamo, dok zanemarujemo ljude koje volimo.

Bez maske

„Lajf Kouč“ je gorki smijeh i topla suza u istoj rečenici. To nije propovijed, već ogledalo vremena u kojem živimo. Predstava udara, provocira, ali u svakom udarcu krije se nada da možemo biti bolji. Publika izlazi s smijehom, ali i s knedlom u grlu.

- Nigdje niste mogli vidjeti takvu predstavu dosad. To je neki novi iskorak – izjavio je glumac ranije.

Na kraju, Maca ostaje sam pred publikom – bez maske, bez laži, bez poziranja. Njegova riječ reže, ali i liječi. „Lajf Kouč“ je više od predstave. To je podsjetnik da je biti čovjek najveća umjetnost.