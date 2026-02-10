U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras komedija “Protekcija”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19:30 sati, na repertoaru je komedija “Protekcija” autora Branislava Nušića.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a uloge tumače: Ermin Sijamija, Belma Salkunić, Amina Begović, Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Merima Lepić-Redžepović, Dino Bajrović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Aldin Omerović, Emina Muftić, Amar Čustović i Mak Čengić.

Nušićeva „Protekcija“ je prvi put postavljena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 23. oktobra 1921., na svečanom otvaranju Narodnog pozorišta. Čitav jedan vijek prošao je od trenutka kada je Narodno pozorište počelo da djeluje u zgradi u kojoj se nalazi i danas. Zgrada je ostala ista, a čak se nije previše ni mijenjala.