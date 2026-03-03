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ZBOG TEHNIČKIH POTEŠKOĆA

Uskoro novi datum: Odgođena premijera predstave "Teško je promijeniti dlaku" Feđe Isovića

Povrat novca za kupljene ulaznice moguće je izvršiti na mjestima kupovine

Odgođena premijera predstave "Teško je promijeniti dlaku". Press

A. P.

3.3.2026

Zbog tehničkih poteškoća odgađaju se pretpremijera, premijera i izvedbe za građane predstave "Teško je promijeniti dlaku", autora Feđe Isovića, u produkciji JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (JU CKM), koje su bile planirane za 16, 17, 18. i 19. mart.  

Novi termini izvođenja bit će uskoro objavljeni putem zvaničnih kanala informisanja, o čemu će javnost i publika biti blagovremeno obaviješteni. Povrat novca za kupljene ulaznice moguće je izvršiti na mjestima kupovine.

Inače, radnja predstave prati Grubog, lokalnog kriminalca koji s ambicioznom suprugom Bibom živi u luksuznom stanu, okružen ljudima iz političkog i društvenog vrha. Njihova želja za statusom, ugledom i ulaskom u "visoko društvo" pokreće niz komičnih, apsurdnih i moralno upitnih situacija.

Kada se njihov život ispreplete s predsjednikom političke stranke i njegovim krugom moćnika, granice između kriminala i politike postaju sve tanje, gotovo neprimjetne. Kroz duhovite dijaloge, britku satiru i elemente groteske, predstava razotkriva licemjerje elite, mehanizme moći i duboko ukorijenjenu korupciju, postavljajući pitanje koliko je zapravo teško – ili nemoguće – promijeniti vlastitu "dlaku".

Glumačku postavku čine Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor.

Scenografiju potpisuje Vedran Hrustanović, kostimografiju Lejla Graho, muziku bend Karne, dok je dizajn plakata radio Admir Halilović. Fotografiju potpisuje Muhamed Borović, šminku Vesna Husić, a za ton i svjetlo zadužen je Abdulamir Albaldawi. Asistent produkcije je Selma Kadrić. 

# PREDSTAVE
# PREMIJERA
# SARAJEVO
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