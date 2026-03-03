Uskoro novi datum: Odgođena premijera predstave "Teško je promijeniti dlaku" Feđe Isovića

Zbog tehničkih poteškoća odgađaju se pretpremijera, premijera i izvedbe za građane predstave "Teško je promijeniti dlaku", autora Feđe Isovića, u produkciji JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (JU CKM), koje su bile planirane za 16, 17, 18. i 19. mart.

Novi termini izvođenja bit će uskoro objavljeni putem zvaničnih kanala informisanja, o čemu će javnost i publika biti blagovremeno obaviješteni. Povrat novca za kupljene ulaznice moguće je izvršiti na mjestima kupovine.

Inače, radnja predstave prati Grubog, lokalnog kriminalca koji s ambicioznom suprugom Bibom živi u luksuznom stanu, okružen ljudima iz političkog i društvenog vrha. Njihova želja za statusom, ugledom i ulaskom u "visoko društvo" pokreće niz komičnih, apsurdnih i moralno upitnih situacija.

Kada se njihov život ispreplete s predsjednikom političke stranke i njegovim krugom moćnika, granice između kriminala i politike postaju sve tanje, gotovo neprimjetne. Kroz duhovite dijaloge, britku satiru i elemente groteske, predstava razotkriva licemjerje elite, mehanizme moći i duboko ukorijenjenu korupciju, postavljajući pitanje koliko je zapravo teško – ili nemoguće – promijeniti vlastitu "dlaku".

Glumačku postavku čine Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor.