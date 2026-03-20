Burhan Šaban održao tradicionalni bajramski koncert

U okviru tradicionalne manifestacije Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo „Bajram dođe, mirišu avlije“, prvog dana Bajrama, u prepunom Domu mladih na Skenderiji održan je koncert hafiza Burhana Šabana, jednog od najistaknutijih interpretatora duhovne muzike na našim prostorima.

Publika je od samog početka s velikom pažnjom pratila nastup, uživajući u numerama koje su ispunile prostor posebnom duhovnom atmosferom. Burhan Šaban još jednom je potvrdio status umjetnika koji svojim glasom i interpretacijom dotiče najdublje emocije, donoseći spoj dostojanstva i umjetničke dubine.

Njegov prepoznatljivi vokal, prožet iskrenošću i toplinom, vodio je publiku kroz najljepše ilahije i kaside, a svaka izvedba nagrađena je dugotrajnim aplauzom.

Na sceni su mu se pridružili i vrhunski muzičari – Dino Šukalo, Edvin Hadžić, Bojan Ahac, Amar Češljar i Melih Merse – čiji je orkestar dodatno obogatio cjelokupan doživljaj, dok su vokalnu podršku pružili Ajsela Zoronjić, Medina Turković, Nedim Bašić i Alen Hadžić.

Osim umjetničkog dojma, koncert je imao i snažnu humanitarnu dimenziju. Sav prihod od prodatih ulaznica usmjeren je na projekte društvene brige Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo zahvalili su se svim posjetiocima koji su svojim dolaskom podržali ovu posebnu bajramsku večer, ističući kako su zajedništvo i humanost ono što ovakve događaje čini istinski značajnim.