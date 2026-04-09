Sarajevska hagada trenutno nedostupna za posjete: Riječ je o tehničkim poteškoćama

Iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine naveli su da Sarajevska hagada trenutno nije dostupna za posjetu zbog tehničkih poteškoća.

- Poštovani posjetitelji, obavještavamo vas da Sarajevska hagada neće biti dostupna za posjetu zbog tehničkih poteškoća. Iskreno se nadamo da će iste biti otklonjene što prije. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju - napisali su.

Dalje su naveli da će javnost biti pravovremeno informisana o ponovnom izlaganju Sarajevske hagade putem njihove web stranice i službenih kanala komunikacije.