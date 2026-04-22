Saudijska Arabija na Sajmu knjiga u Sarajevu: Kaligrafija, kafa i kultura u posebnom ambijentu

Na ovogodišnjem Sajmu knjiga u Sarajevu štand Saudijske Arabije privlači veliku pažnju posjetilaca zahvaljujući bogatom i raznovrsnom sadržaju koji spaja kulturu, edukaciju i tradiciju.

Poseban dio štanda namijenjen je djeci, gdje najmlađi mogu crtati i učestvovati u kreativnim aktivnostima. Time se dodatno potiče njihova mašta i interesovanje za različite kulture.

Jedna od glavnih atrakcija je poznati kaligraf Ibrahim Al Arafi iz Saudijske Arabije, učitelj kaligrafije i glavni kaligraf u Meki, koji posjetiocima ispisuje imena na arapskom jeziku, pružajući jedinstveno iskustvo susreta s ovom umjetnošću.

Na štandu je predstavljen i edukativni info-centar koji promoviše aktivnosti usmjerene na podršku mladima u Bosni i Hercegovini, posebno nezaposlenima. Kroz ove programe organizuju se kursevi arapskog i engleskog jezika, kaligrafije te informatike.