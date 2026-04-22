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SKENDERIJA

Saudijska Arabija na Sajmu knjiga u Sarajevu: Kaligrafija, kafa i kultura u posebnom ambijentu

Djeca u kreativnom kutku, kaligraf Ibrahim Al Arafi ispisuje imena na arapskom jeziku

Saudijska Arabija - Avaz
Saudijska Arabija - Avaz
Saudijska Arabija - Avaz
Sajam knjiga - Avaz
DELEGACIJA - Avaz
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A. Hajradinović

22.4.2026

Na ovogodišnjem Sajmu knjiga u Sarajevu štand Saudijske Arabije privlači veliku pažnju posjetilaca zahvaljujući bogatom i raznovrsnom sadržaju koji spaja kulturu, edukaciju i tradiciju.

Poseban dio štanda namijenjen je djeci, gdje najmlađi mogu crtati i učestvovati u kreativnim aktivnostima. Time se dodatno potiče njihova mašta i interesovanje za različite kulture.

Jedna od glavnih atrakcija je poznati kaligraf Ibrahim Al Arafi iz Saudijske Arabije, učitelj kaligrafije i glavni kaligraf u Meki, koji posjetiocima ispisuje imena na arapskom jeziku, pružajući jedinstveno iskustvo susreta s ovom umjetnošću.

Na štandu je predstavljen i edukativni info-centar koji promoviše aktivnosti usmjerene na podršku mladima u Bosni i Hercegovini, posebno nezaposlenima. Kroz ove programe organizuju se kursevi arapskog i engleskog jezika, kaligrafije te informatike.

Posjetioci imaju priliku da dožive i autentičan arapski ambijent, u kojem mogu osjetiti duh Saudijske Arabije, isprobati tradicionalnu nošnju, te degustirati arapsku kafu i hurme. Kafa se priprema na poseban način, uz dodatak začina poput kardamoma i šafrana, a dio je i kulturnog iskustva koje se posjetiocima predstavlja kao dio tradicije.

U okviru štanda organizovane su i radionice pripreme kafe, kao i takmičenje u kojem posjetioci mogu pokazati svoje vještine, uz mogućnost osvajanja nagrada.

Štand Saudijske Arabije prisutan je na sajmu od 2012. godine i i ove godine nastavlja tradiciju predstavljanja svoje kulture, običaja i savremenih edukativnih programa.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# SAJAM KNJIGA
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