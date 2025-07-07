Izložba "Underground-Pod zemljom" povodom 30 godina od genocida u Srebrenici u Vijećnici

Izložba "Underground-Pod zemljom" uz prigodan program biće otvorena u četvrtak, 10. jula u sarajevskoj Vijećnici povodom obilježavanja 30 godina od genocida u Srebrenici.

Izložba tematizira ekshumaciju posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica u istočnoj Bosni i okolini Srebrenice prikazujući razmjere genocida u Srebrenici, dokumentovane na 30 autentičnih fotografskih snimaka sa 14 lokaliteta masovnih grobnica.

Organiziraju je Arhiv Federacije, Grad Sarajevo, Institut Yunus Emre Sarajevo, Ambasada Republike Turske u BiH, JU Muzej Sarajeva i Javno preduzeće Sarajevo.

Pokrovitelji izložbe su član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Izložba "Underground-Pod zemljom" nastala je s ciljem svjedočenja istine o genocidu i masovnim zločinima počinjenim nad civilnim bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, ali i širom Bosne i Hercegovine. U skladu s Rezolucijom Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, koja članice obavezuje na institucionalno memoraliziranje žrtava međunarodno presuđenog genocida, Arhiv Federacije nastoji dati institucionalni prilog kulturi sjećanja i istini kao obavezujućem načelu gradnje pravednije budućnosti i sprečavanju ponavljanja zločina, navodi se u saopćenju Arhiva Federacije BiH.