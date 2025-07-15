Koncertom Marka Louisa završeno "Bihaćko ljeto": Film o Ćetibi upisao se među najemotivnije tačke festivala

Koncertom Marka Louisa ozvaničen kraj 27. izdanja Festivala scenskih umjetnosti “Bihaćko ljeto", koje je i ove godine obilježilo juli u gradu na Uni.

Marko Louis je otkrio medijima prije koncerta da je to prvi put da se nalazi u Bihaću, da ga ranije put tu nije navodio. Govorio je i o tome kako je njegov otac imao veliki utjecaj na njegovu karijeru, iako bi se po samom stilu teško to moglo reći.

Publika je imala priliku pratiti raznoliki kulturni sadržaj, od koncerata, izložbi, predstava te premijera filmskih projekcija. Posebnu pažnju izazvale su dvije domaće filmske premijere. Posebno emotivan odjek izazvao je dokumentarni film Ćetiba, u režiji Ramiza Huremagića. Kroz ovu priču ispričan je život i rad žene koja je postavila temelje samog festivala. Ćetiba Dupanović bila je začetnica ideje o stvaranju pozorišnog festivala u Bihaću, u vremenu kada to nije bilo ni jednostavno ni uobičajeno. Film ne govori samo o njenoj ulozi u kulturi, već i o njenoj borbi, tihoj snazi i posvećenosti kojom je grad godinama obogaćivala.

Ramiz Huremagić je kroz lične priče i arhivski materijal uspio dočarati i atmosferu jednog vremena, ali i ljudsku dimenziju žene koja je ostavila neizbrisiv trag. Reakcije nakon projekcije bile su snažne, publika je bila dirnuta pričom, a sam film ocijenjen kao iskrena i zaslužena posveta osobi koja je stajala iza jedne od najvažnijih kulturnih inicijativa u Bihaću. Ramiz je kroz svoj film odao priznanje ženi koja je osmislila Bihaćko ljeto. Na filmu su radili i Džemal Ćatić (snimatelj), Alen Ćatić (montaža), Faris Dobrača (color grading) i Mirza Šišić (audio postprodukcija). Osim Ćetibe, publika je imala priliku pogledati i dokumentarni film Opstanak, autora Ervina Duratovića, o kojem smo ranije i pisali.