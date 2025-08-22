Manifestacija: "21. Dani o Allahovom Poslaniku - Selam, ya Resulallah"

U haremu Baščaršijske džamije u Sarajevu će 25. avgusta 2025. godine sa početkom u 10.00 sati biti održana press konferencija povodom početka manifestacije "Dani o Allahovom Poslaniku - Selam, ya Resulallah".

Na press konferenciji će se medijima obratiti glavni imam Medžlisa Sarajevo, dr. Abdulgafar-ef. Velić, kao i koordinator manifestacije Miralem Babajić. Moderator konferencije je Edin Hamzakadić.

Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi i program manifestacije "Dani o Allahovom Poslaniku - Selam, ya Resulallah", koji se ove godine održavaju po 21. put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.