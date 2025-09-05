U BKC-u Tuzla otvorena izložba Mehmeda Klepe: Od odbačenih krpa do likovne kompozicije

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla večeras je otvorena izložba akademskog slikara Mehmeda Klepe, jednog od najznačajnijih autora savremene bosanskohercegovačke likovne scene.

Klepo je u Tuzli izlagao više puta, od toga dva puta u galeriji BKC-a, a ovoga puta se predstavio opusom nastalim u posljednjih nekoliko godina, posebno ciklusom iz 2023. u kojem spaja obojena geometrijska polja s pronađenim predmetima i platnima, gradeći promišljene kompozicije obogaćene piktografskim znakovima.

Na zidovima galerijskog prostora BKC-a posebno se izdvaja motiv ljestvi kao simbol uspinjanja, unutrašnjih preobražaja i traganja za novim značenjima.

Autor se na otvaranju s posebnom pažnjom prisjetio akademika Envera Mandžića, koji je prošle godine preminuo, ističući njegov značaj za razvoj tuzlanske i bh. likovne scene. Govorio je i o vlastitom procesu rada na ovoj izložbi, naglašavajući važnost eksperimenta s materijalima:

- Početak je bio sa tablama i bojama, ali sam u jednom trenutku osjetio da i odbačene krpe mogu imati vrijednost. Koristeći iskustva iz historije umjetnosti i povezujući jutu sa finim tkaninama, došao sam do kompozicija koje ponovo počinju da likovno „gore“. Suština je da svaki komad dobije novu ulogu i da kroz cjelinu profunkcioniše kao slika - istakao je Mehmed Klepo.

Na otvaranju izložbe prisutnima se obratio i Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji je naglasio značaj ovakvih događaja za kulturni život zajednice.

– Veliko mi je zadovoljstvo što ovakva izložba obogaćuje kulturnu ponudu našeg kantona. Ovakva djela inspirišu i pokazuju mladima da umjetnost naizgled i odbačene stvari može pretvoriti u pravo remek-djelo. Zahvaljujem Bosanskom kulturnom centru Tuzla što ostaje otvoren prostor za promociju umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine - poručio je ministar, svečano proglašavajući izložbu otvorenom – naglasio je ministar Gazdić.

Kritički osvrt na Klepin opus pripremila je dr. sc. Maja Dedić, akademska grafičarka, čiji je tekst pročitao glumac Hazim Mujčinović. Ona je Klepu opisala kao jedinstven fenomen likovnog apstraktnog mišljenja.

– Njegov rad odlikuje individualnost nasuprot minimalizmu, spoj bojenog polja, kolaža i ornamentike koji vodi do arhetipske cjeline. Proces ‘Metamorfoze’ predstavlja umjetničku instalaciju koja kroz iskustvo, disciplinu i spontanost otvara put do vlastite istine i izraza - naglašeno je u kritici.

Na otvaranju izložbe obratio se je u ime organizatora i akademski slikar Hari Ejubović, koji je govorio o autoru, dok je muzički program protekao u izvedbi Elvisa Sivčevića na gitari.

Publika u Tuzli u naredne četiri sedmice ima priliku da sagleda najnovija Klepina likovna istraživanja, u kojima se spajaju iskustvo, originalnost i neumorno stvaralačko traganje koje ga već decenijama svrstava u sam vrh bosanskohercegovačkog slikarstva.