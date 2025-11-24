Zgrada Vjesnika nakon požara će se morati rušiti: Postoje ozbiljna statička oštećenja

Hrvatski ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u ponedjeljak kako će se neboder Vjesnika morati rušiti nakon požara u kojem je izgorio prije tjedan dana, a Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI) ocijenio je da je to potrebno učiniti što hitnije, javlja Hina.

Statistička oštećenja

Zaključak izvješća HCPI-a je da je definitivno potrebno prići uklanjanju konstrukcije nebodera radi opasnosti od urušavanja, poručio je potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić nakon sastanka s predstavnicima Grada Zagreba, stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i ostalim interventnim službama o stanju konstrukcije nebodera Vjesnik nakon požara.

Dodao je da Slavonska avenija i podvožnjak ostaju zatvoreni te da su u tijeku radovi na proširenju prometnice kako bi se olakšalo prometovanje tim dijelom grada.

Mario Uroš iz HCPI-a rekao je da je uklanjanje nebodera potrebno napraviti što hitnije i brže.

- Sva mjerenja i pregledi upućuju da postoje ozbiljna statička oštećenja konstrukcije zbog djelovanja požara, da su prilično oštećeni stupovi. Uslijed visoke temperature javile su se pukotine i došlo je do otpadanja dijelova elemenata, a istočni dio nebodera se poprilično oštetio - rekao je.

Sazvan sastanak

Takva konstrukcija je trenutno podložna i vlaženju, kiši, snijegu, mrazu koji mogu utjecati na širenje betona, dodao je te naglasio da što dulje ovakva konstrukcija stoji, veća je opasnost od rušenja dijela ili cijelog nebodera.

- Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost se tu ne može garantirati, stoga se unutra treba vrlo kratko zadržavati i na vlastitu odgovornost - poručio je Uroš.

Ministar Bačić najavio je kako je idući korak i izrada projektne dokumentacije.

- Kako bismo mogli prići uklanjaju zajedno s ostalim suvlasnicima sazvali smo za danas sastanak s predstavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, a kako bismo vidjeli kako zgradu ukloniti sa sigurnosnog i stručnog stajališta. Danas, sutra ćemo se sastati i s potencijalnim izvođačima i projektantima da bi mogli krenuti u proces javne nabave - izjavio je.