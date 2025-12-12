Grlić Radman: "Cilj je omogućiti razgovore legitimnih predstavnika tri naroda u BiH"

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman organizovao je konferenciju u Zagrebu posvećenu Dejtonskom sporazumu, na kojoj su učestvovali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, akademici, te strani svjedoci tog perioda historije. Na početku konferencije iznio je uvodno obraćanje.

Grlić Radman je naglasio zadovoljstvo što je imao priliku ugostiti predstavnike sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Željku Cvijanović, Elmedina Konakovića i Dragana Čovića.

Podsjetio je da je Hrvatska prije pet godina organizovala sličnu konferenciju.

- Tada, kao i danas, naš cilj je uvijek bio okupiti i omogućiti razgovore legitimnih i autentičnih predstavnika tri konstitutivna naroda, kako bi konstruktivno razgovarali o njihovoj viziji BiH - rekao je.