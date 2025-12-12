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KONFERENCIJA U ZAGREBU

Grlić Radman: "Cilj je omogućiti razgovore legitimnih predstavnika tri naroda u BiH"

Tolerantni dijalog zahtijeva izgradnju odnosa i s onima s kojima se ne slažete i s kojima se nikada nećete slagati, rekao je

Gordan Grlić Radman. Goran Stanzl/PIXSELL

M. Až.

12.12.2025

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman organizovao je konferenciju u Zagrebu posvećenu Dejtonskom sporazumu, na kojoj su učestvovali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, akademici, te strani svjedoci tog perioda historije. Na početku konferencije iznio je uvodno obraćanje.

Grlić Radman je naglasio zadovoljstvo što je imao priliku ugostiti predstavnike sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Željku Cvijanović, Elmedina Konakovića i Dragana Čovića.

Podsjetio je da je Hrvatska prije pet godina organizovala sličnu konferenciju.

- Tada, kao i danas, naš cilj je uvijek bio okupiti i omogućiti razgovore legitimnih i autentičnih predstavnika tri konstitutivna naroda, kako bi konstruktivno razgovarali o njihovoj viziji BiH - rekao je.

Kratko je iznio osnovne informacije o Dejtonskom sporazumu, te istakao da je Hrvatska iskreni zagovarač evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dodao je da BiH pripada Evropi, ali da ulazak u EU neće biti moguć bez dogovora "legitimnih predstavnika".

- To (ulazak u EU) je moguće samo ako legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda budu radili zajedno - poručio je Grlić Radman.

Predstavio je detalje konferencije, navodeći da su organizovana tri panela. Na prvom će govoriti svjedoci historije i posrednici u pregovorima, na drugom akademici, dok će treći panel okupiti domaće aktere koji će predstaviti i lokalna rješenja.

Na kraju je poslao poruku svim učesnicima iz BiH:

- Tolerantni dijalog zahtijeva izgradnju odnosa i s onima s kojima se ne slažete i s kojima se nikada nećete slagati. Njihova verzija istine nikada neće biti vaša verzija istine. Bez obzira na to, izgradnja odnosa ključna je za političku stabilnost BiH - rekao je.

# DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM
# GORDAN GRLIĆ RADMAN
# HRVATSKA
# BIH
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