Političari saslušani u Specijalnom tužilaštvu zbog kontakta s navodnim kriminalnim grupama

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković (DPS) saslušan je jučer u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) Crne Gore kao svjedok u postupku protiv podgoričkog biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića i članova njegove navodne kriminalne grupe. Osim Živkovića, saslušan je i funkcioner DPS-a Miloš Nikolić.

Nikolić i Živković su saslušani u SDT-u o porukama koje su razmjenjivali kako sa Mijajlovićem, tako i sa novinarima, odnosno urednicima pojedinih medija.

Da su Nikolić i Živković dali izjave u svojstvu svjedoka RTCG je potvrdio advokat Mihailo Volkov, koji nije želio da iznosi više detalja sa saslušanja.

- Oni su u Naredbi za sprovođenje istrage i navedeni kao svjedoci i kao takvi su saslušani - precizirao je Volkov.

Živković je dobio 2022. godine telefon od osumnjičenog šefa kriminalne organizacije Aleksandara Mijajlovića, proizilazi iz prepiski koje citira SDT u optužnici. Riječ je o Samsungu S22.

Živković je negirao ove tvrdnje, i naveo da je riječ o konstruisanom procesu SDT-a. Prema navodima tužilaštva, Mijajlović 1. marta 2022. godine, pita Živkovića koji telefon koristi, iPhone ili Samsung, na šta mu ovaj odgovara "Samsung", i pita ga zašto ga to interesuje.

Vjeran Samsungu

- Planirao sam da ga zamijenim, ali se nešto iskomplikovalo u poslovnici. Ostajem vjeran Samsungu - napisao je poslanik DPS-a.

Mijajlović mu zatim odgovara da imaju isti telefon i dodaje da uskoro očekuje da dobije na poklon novi model sa oznakom „22“.

- Zato i pitam, da tražim dva komada - poručuje biznismen.

"Ahahahah... Onda da ne kupujem", uzvraća poslanik.

"Nemoj, nemoj... Čekamo T-com", odgovara Mijajlović, na šta Živković poručuje „važi“.

Četiri mjeseca kasnije Mijajlović ga obavještava da je telefon stigao i nudi mu da izabere između crne i bronzane boje, a Živković se odlučuje za crni model. Dogovaraju se da mu telefon preda kasnije tog dana, nakon što Živković završi poslovne obaveze.

Mijajlović se javlja iz Bemax Arene, gdje prati utakmicu, i predlaže da se sretnu oko 18.30. Živković pristaje i poručuje da ide do stana, a Mijajlović mu potvrđuje da će ga pozvati.

Živković je u saopštenju dostavljenom medijima kasnije demantovao ove navode.

- Specijalno državno tužilaštvo, na čelu sa Vladimirom Novovićem, konstruiranim procesom koji je započeo u petak, ušlo je u fazu otvorenog političkog obračuna sa svim neistomišljenicima aktuelne kleronacionacionalističke vlasti - saopćio je Živković.

Po navodima SDT-a, djelovanje kriminalne organizacije uticalo je na formiranje sredstava javnog informisanja.

Aplikacija Viber

Specijalno državno tužilaštvo navodi da to "proizilazi i iz sadržine komunikacija koje je putem aplikacije 'Viber' okrivljeni Aleksandar Mijajlović ostvario sa licem Milošem Nikolićem, poslanikom i portparolom Demokratske partije socijalista Cme Gore, kao korisnikom broja telefona +382 69 ----88, pa tako dana 1. jula 2022. godine, okrivljeni Aleksandar Mijajlović šalje licu Milošu Nikoliću poruku sadržine: "Daj mi oznaku boje DPS-a", a lice Miloš Nikolić okrivljenom Aleksandru Mijajloviću poruku sadržine: "Kako mislis?", nakon čega okrivljeni Aleksandar Mijajlović šalje poruku sadržine: "I ljubcastu i zutu... Znaju to tacno dizajneri ... Da bi Mportal bio te boje".

Nikolić je u kasnijem reagovanju rekao da je nekada sadašnji glavni specijalni tužilav Vladimir Novović kao sudija Višeg suda govorio ko iz sistema sudstva glasa za DPS, a ko je protiv, te upitao koga sada treba uhapsiti za denunciranje kolega.

- Mučni su bili njegovi snishodljivi hvalospjevi tada na račun vlasti i uvrede na račun pojedinih funkcionera DF-a - rekao je Nikolić.

SDT, podsjetimo, sumnjiči Mijajlovića, bivšeg oficira policije Draga Spičanovića, tužiteljku Andrijanu Nastić, bivšeg funkcionera policije Milovana Pavićevića i policajca Vladana Lazovića da su djelovali protiv integriteta bezbjednosnog sistema Crne Gore, da su neovlašćeno koristili povjerljive informacije kako bi narušili integritet i ugled sektora bezbjednosti, kao i da su planirali više drugih teških krivičnih djela.