Osmani podržala Trampovu akciju u Venecueli: Suprotstavio se Madurovoj narkodržavi

Kosovo je izrazilo snažnu podršku Sjedinjenim Američkim Državama i predsjedniku Donaldu Trampu u njihovim akcijama protiv, kako navode, venecuelanskog narkoterorističkog režima, ističući da je američko vodstvo ključno za zaštitu slobode, demokratije i međunarodne sigurnosti.

- Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Američke Države i predsjednika Donalda Trampa u podršci njihovim akcijama protiv venecuelanskog narko-terorističkog režima - napisala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD.

Istakla je da je "predsjednik Tramp stao uz narod Venecuele i suprotstavio se Madurovoj (predsjednik Venecuele, Nikolas) narkodržavi – štiteći Ameriku i ostatak svijeta od kartela i organiziranog kriminala."