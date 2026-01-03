Osmani podržala Trampovu akciju u Venecueli: Suprotstavio se Madurovoj narkodržavi

Kosovo je izrazilo snažnu podršku Sjedinjenim Američkim Državama i predsjedniku Donaldu Trampu u njihovim akcijama protiv, kako navode, venecuelanskog narkoterorističkog režima, ističući da je američko vodstvo ključno za zaštitu slobode, demokratije i međunarodne sigurnosti.
- Kosovo čvrsto stoji uz Sjedinjene Američke Države i predsjednika Donalda Trampa u podršci njihovim akcijama protiv venecuelanskog narko-terorističkog režima - napisala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD.
Istakla je da je "predsjednik Tramp stao uz narod Venecuele i suprotstavio se Madurovoj (predsjednik Venecuele, Nikolas) narkodržavi – štiteći Ameriku i ostatak svijeta od kartela i organiziranog kriminala."
- Ovako izgledaju snaga i američko vodstvo - poručila je, navodeći da "venecuelanski narod zaslužuje slobodu, demokratiju i budućnost kojom upravlja zakon, a ne strah".
- Narkoterorizam i autoritarna vladavina prijete miru daleko izvan nacionalnih granica - poručila je Osmani.
Naglasila je da "Kosovo razumije utjecaj američke odlučnosti – naše vlastito oslobođenje je dokaz toga".
- U trenutku kada se SAD suočava s tiranijom u Venecueli, svi bismo trebali ojačati ovaj stav, jer je transatlantska zajednica najjača kada je ujedinjena iza američkog vodstva i zajedničkih vrijednosti. Kada Amerika predvodi, ponosno stojimo zajedno – jer naša kolektivna sloboda ovisi o tome - dodala je Osmani.
SAD je u subotu izveo napade na Venecuelu, a Donald Tramp je objavio da su predsjednik Venecuele Nicolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i odvedeni izvan zemlje. Američke snage izvele su napad velikih razmjera, dodao je.