U Crnoj Gori otvorena prva elektrana na deponijski gas u regionu: Pogledajte kako izgleda

U Crnoj Gori otvorena je prva elektrana na deponijski gas u regionu, ekološki projekat na deponiji komunalnog otpada "Možura" u blizini Bara, izjavio je u subotu direktor "Možure" Senad Arabelović.

On je rekao da je riječ o projektu koji donosi smanjenje emisija i uticaja deponije na okolinu, bolju kontrolu deponijskog gasa i dodatnu lokalnu proizvodnju električne energije, kao i da je očekivana vrijednost investicije 1,8 miliona eura, objavili su crnogorski mediji.

Arabelović je naveo da je postrojenje u tehničkom smislu spremno za puštanje u rad i da su dobijene potrebne saglasnosti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.