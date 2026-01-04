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EKOLOŠKI PROJEKAT

U Crnoj Gori otvorena prva elektrana na deponijski gas u regionu: Pogledajte kako izgleda

Po završetku probnog perioda prelazi u komercijalni rad, rekao je Arabelović

U Crnoj Gori otvorena prva elektrana na deponijski gas u regionu. Screenshot / Facebook

A. O.

4.1.2026

U Crnoj Gori otvorena je prva elektrana na deponijski gas u regionu, ekološki projekat na deponiji komunalnog otpada "Možura" u blizini Bara, izjavio je u subotu direktor "Možure" Senad Arabelović.

On je rekao da je riječ o projektu koji donosi smanjenje emisija i uticaja deponije na okolinu, bolju kontrolu deponijskog gasa i dodatnu lokalnu proizvodnju električne energije, kao i da je očekivana vrijednost investicije 1,8 miliona eura, objavili su crnogorski mediji.

Arabelović je naveo da je postrojenje u tehničkom smislu spremno za puštanje u rad i da su dobijene potrebne saglasnosti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

- Elektrana je puštena u probni rad krajem prošle godine. Po završetku probnog perioda prelazi u komercijalni rad - rekao je Arabelović.

On je napomenuo da je to prvi ekološki projekat ove vrste u Crnoj Gori i u regionu.

# OTPAD
# CRNA GORA
# REGION
# GAS
# ELEKTRANA
# EKOLOGIJA
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