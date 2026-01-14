Vučić užasnut gađanjem Ane Bekuta grudvama: "Probudili su me u 3:15, nisam mogao da vjerujem"

- Imao sam dvosatni razgovor sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Razgovarali smo o svim sferama društevnog života, o svemu što je značajno za Srbiju. Od finansijskih aranžmana, o energetici, o daljem unapređenju sistema obnovljive energije, naše mreže, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva. Da imamo oko 3 i po gigavata instalisane energije do 2033. godine najkasnije, da uradimo sve što je moguće. Nove energije, balansirane uz obezbeđenje baterija. Razgovarali smo o svim drugim velikim projektima, od Beograda na Vodi do vojnotehničkih sporazuma. Naglasili smo i jedni i drugi da sveobuhvatno partnerstvo i dogovor koji smo potpisali u avgustu 2024. doprinio je da 96% usluga budu po referencijalnim uslovima budu uvožene i izvođene. Razgovarali smo o otvaranju avio linije direktne Beograd-Abu Dabi i do maja ćemo imati direktnu liniju - poručio je predsjednik Srbije.

Osvrnuo se i na gađanje Ane Bekuta tokom nastupa.

- Ja nisam mogao da vjerujem, probudili su me, bilo je negdje 3.15 po lokalnom vremenu ovdje, da me obavijeste šta se desilo. Pozvao sam Anu, pružio podršku, zahvalio sam joj se na hrabrosti koju jedna časna odgovorna žena može da pokaže, način na koji je pružila otpor divljacima. Divljaci, kada koristim tu riječ, ona je toliko blaga, čak i simpatična, imajući u vidu šta su oni uradili - kazao je Vučić.