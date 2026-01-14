Dačić: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je policija identifikovala 11 osoba osumnjičenih da su tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku gađale pjevačicu Anu Bekutu ledenicama i drugim predmetima.

Gostujući na TV Pink, Dačić je rekao da je policija dokumentovala sve incidente i dostavila ih nadležnom tužilaštvu, koje treba da odluči da li u ovom slučaju postoji osnov za krivično gonjenje.

– Policija je identifikovala 11 lica koja su počinila, po našem mišljenju, krivična djela. Devet lica je gađalo i orkestar i Anu Bekutu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u restriktivni prostor, a jedno lice je ušlo u restriktivni prostor. Sve smo to dostavili tužilaštvu i sada je na njima da se izjasne da li tu ima krivičnog djela ili nema – rekao je Dačić.

Dodao je da se u sličnim slučajevima tužioci često pozivaju na privatnu tužbu oštećenog, što smatra neprihvatljivim.

– Tužioci obično pitaju da li neko hoće privatno da goni počinioce. Šta sada, Ana Bekuta treba privatno da goni ove što su je gađali? – upitao je ministar.

Dačić je podsjetio da su MUP i tužilaštvo u prethodnom periodu imali sporove oko toga da li su napadi na policiju, poput gađanja jajima i farbom, krivična djela ili ne.

– Mislim da je to izbjegavanje da se preduzmu određene mjere. Da je policija nekog tako gađala, sigurno bi podnijeli tužbu – ocijenio je.

Ministar je incident u Čačku ocijenio kao politički motivisan i krajnje neprihvatljiv.

– Simpatizeri opozicionih stranaka i blokadera došli su sinoć na ovaj koncert. To je nečuveno i necivilizacijsko ponašanje, naročito prema Ani Bekuti, koja im je održala moralnu lekciju iz ponašanja i pitala ih da li ih je sramota zbog toga što rade. Šta je ona kriva što drži koncert? – rekao je Dačić.